Top Class Actions rapporte qu’une plaignante de la Floride s’est tournée vers Amazon pour se créer une réserve de ce qui est devenu l’or blanc.est la mère de cinq enfants et elle tentait de prévenir toute pénurie de papier de toilette en commandant un paquet de 36 rouleaux de papier de toilette et deux contenants d’un litre de désinfectant à mains.En consultant son relevé de carte de crédit elle a réalisé qu’Amazon avait facturé 99 $ US pour le papier de toilette et 199 $ US pour le désinfectant, des articles qui se détaillent respectivement 36 $ US et 16 $ US.La poursuite indique que « Amazon a abusé de la bonne foi du public qui est en proie à la panique à cause de la crise du COVID-19. Les prix réclamés pour certains articles d’hygiène sont illégaux et ne servent qu’à gonfler les profits d’Amazon ».Fait à noter, en Floride les détaillants traditionnels ne peuvent augmenter leurs prix lors de situations d’urgence comme c’est le cas actuellement.Dans son recours, Madame Armas espère représenter tous les clients d’Amazon qui ont acheté des produits d’hygiène à fort prix après le déclenchement de l’état d’urgence en Floride.C’est le mari de Stéphanie Armas, l’avocatdu cabinet Armas, Bertran, Pieri de Miami qui représente la plaignante.