Bob Rae. Photos : Site Web nsb.com et Shutterstock

a été désigné à ce titre par le premier ministrequi le charge de piloter les initiatives canadiennes au chapitre de l’aide humanitaire et des mouvements de réfugiés.L’avocat principal au sein de la firme Olthuis Kleer Townshend LLP de Toronto est déjà envoyé spécial du Canada auprès du Myanmar dans le dossier des réfugiés Rohingyas qui sont victimes de génocide de la part du gouvernement deselon un rapport des Nations unies.« Il nous revient à tous de répondre aux besoins des personnes déplacées et vulnérables dans le monde. Depuis que je connais l'envoyé spécial Rae, il a toujours su mettre ses observations judicieuses et son professionnalisme au service des Canadiens. Je le remercie pour le travail important qu'il a accompli dans le cadre de la crise humanitaire et sécuritaire dans l'État de Rakhine, au Myanmar. Je sais qu'il continuera de bien servir les Canadiens et le monde entier dans son rôle qui est maintenant élargi », a indiqué le premier ministre Trudeau par voie de communiqué.Bob Rae a été premier ministre de l’Ontario sous la bannière du NPD de 1990 à 1995. Par la suite il a été chef intérimaire du Parti Libéral du Canada et député de la circonscription de Toronto centre.Il a spécialisé sa pratique du droit en affaires autochtones, droits de la personne et gouvernance des organisations publiques.