Photo : Shutterstock

Qu’à cela ne tienne, la firme FlexJobs qui aide justement les employés à faire la transition vers le télétravail offre onze conseils pour conjuguer travail et vie familiale pendant la pandémie du COVID-19.dites clairement à votre employeur que vous avez des enfants à la maison et que votre journée de travail peut être interrompue en conséquence.qui peut être mis à contribution pour vous donner un peu de répit de garde, ce peut-être un parent, un ami, votre gardienne, un voisin ou une connaissance du quartier. Faites vous une carte complète de toutes vos ressources à votre disposition.c’est plus difficile pour les enfants en bas âge, mais les plus vieux peuvent être dirigés vers la télévision, les jeux de société ou certaines applications éducatives de votre téléphone intelligent. La beauté des enfants au secondaire c’est qu’ils peuvent êtres mis à contribution pour s’occuper des plus jeunes.planifiez les activités favorites de vos enfants pour les périodes absolument nécessaires à faire avancer vos dossiers.expliquez la situation à vos enfants et l’importance pour vous de ne pas être dérangé pendant vos périodes de travail.la journée s’est bien déroulée, vos dossiers ont avancé, c’est le temps de récompenser votre progéniture pour leur collaboration.plutôt que de vous plonger complètement dans un projet, prévoyez le morceler et prendre une courte pause entre chaque étape pour reconnecter avec vos enfants et faire le point si c’est nécessaire.c’est plus difficile compte tenu de la conjoncture, mais vous pouvez identifier des plages de temps dédiées à 100 % à des activités avec vos enfants.prévoyez des activités de dernier recours, car il y a de fortes chances que vous ayez épuisé tout votre registre de divertissements, c’est le temps pour vous de démontrer votre créativité.pendant la durée de la pandémie vous n’aurez pas d’autre choix que d’accepter que vos enfants passent plus de temps devant leurs écrans, toutefois expliquez leur bien que la situation est exceptionnelle et qu’ils devront réduire leur consommation numérique une fois que le virus sera résorbé.n’importe quel endroit de votre maison qui a un bon accès internet est un espace possible pour travailler surtout pour des conversations et conférences téléphoniques. Créer une barrière physique renforce le message que vous ne devez pas être dérangé.