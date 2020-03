Chloé Bérubé. Photo : Site Web de Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés

L’étude de notaires Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés de Gatineau ont invité Meà se joindre à eux à titre d’associée.La jeune notaire travaillait déjà au sein du bureau membre de PME Inter Notaires depuis 2007, alors qu’elle était étudiante en droit à l’Université d’Ottawa.Me Bérubé a été assermentée à la Chambre des notaires du Québec en 2012.La pratique de Me Chloé Bérubé s’articule autour du droit des affaires : incorporation, achat et vente d’entreprise, financement commercial, testament et mandat de protection d’entreprise.En plus de sa pratique au sein de Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, Me Bérubé siège sur le conseil d’administration de la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais et est membre de l’Association des professionnels et entrepreneurs de l’Outaouais (APEO).