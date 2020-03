Photo : Shutterstock

Télétravail ou non, il faut se laver les mains régulièrement pour freiner la propagation de la COVID-19. Régulièrement, et pendant 20 secondes!Nous vous avons trouvé 10 classiques québécois qui vous aideront à calculer les 20 secondes, tout en faisant la part belle à la musique d’ici.Comme le chantait si bien, lavez lavez!Je reviendrai à MontréalDans un grand Bœing bleu de merJ'ai besoin de revoir l'hiverEt ses aurores boréalesEt si je pleure dans la pluieTu n’y verras que du feuDe l’eau qui tombe sans bruitQue de la pluie dans mes yeuxEt si je pleure devant toiCe sera mon dernier criMais tu ne l’entendras pasQui peut voir des pleurs dans la pluieI lost my babyI lost my darlingI lost my friendsI lost my mindI lost my babyI lost my darlingI lost my friendsI lost my mindC'est difficile de s'en allerTrouver un homme pour me toucher é-éBye bye mon cowboy, bye bye mon rodéoC'est si dur de tomber si bas quand t'as été si hautBye bye mon cowboy, bye bye mon rodéoC'est si dur de tomber si bas quand t'as été si hautDans ma p'tite ville on était juste quatre millePis la rue principale a s'appelait St-CyrilleLa coop, le gaz bar, la caisse-pop, le croque-mortEt le magasin généralQuand j'y retourne ça m'fait assez malY'é tombé une bombe su'a rue principaleDepuis qu'y ont construit le centre d'achatJ'ai jamais vu une fillePleurer autant pour un garçonJamais vu l'amourCréer d'la haine de cette façonSes chagrins de jourVont finir dans ceux de la nuitFaut la voir marcher d'un pas lourdComme si chaque pied pesait sur luiSèche tes pleurs, sèche tes pleursJ't'en prie sèche tes pleursAujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie.Who ooooo, aujourd'hui au grand soleil, en plein midi.J’aurais voulu être un artistePour pouvoir faire mon numéroQuand l’avion se pose sur la pisteÀ Rotterdam ou à RioJ’aurais voulu être un chanteurPour pouvoir crier qui je suisJ’aurais voulu être un auteurPour pouvoir inventer ma viePour pouvoir inventer ma vieJ'irai chercher ton cœurSi tu l'emportes ailleursMême si dans tes dansesD'autres dansent tes heuresJ'irai chercher ton âmeDans les froids, dans les flammesJe te jetterai des sortsPour que tu m'aimes encoreOù est allé tout ce mondeQui avait quelque chose à raconterOn a mis quelqu'un au mondeOn devrait peut-être l'écouterOù est allé tout ce mondeQui avait quelque chose à raconterOn a mis quelqu'un au mondeOn devrait peut-être l'écouter