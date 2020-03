La doyenne de la faculté de droit de Stanford Jenny Martinez. Photo : Site de l'université de Stanford

Gavin White, associé responsable de la dotation au cabinet Skadden. Photo : Site de Skadden

Le doyen de la faculté de droit de Berkeley Erwin Chemerinsky. Photo : Site de Berkeley Erwin Chemerinsky

Alors que les grandes écoles de droit américaines déplacent leurs cours et leurs examens en ligne, leur système de notation change aussi, révèle Abovethelaw.com. Au moins cinq d’entre elles adoptent le principe « Pass or Fail » pour leurs examens, soit passe ou échoue.Les facultés de droit de Stanford, Harvard, University of Michigan, Berkeley et Cornell changent ainsi leur façon de noter leurs étudiants.La doyenne de la faculté de droit de Stanfordmotive sa décision ainsi :« Puisque certaines personnes ont déjà fait leurs examens dans les derniers jours, que certains les font aujourd’hui et que d’autres ont encore des semaines d’étude devant eux, avec les chamboulements à prévoir dans les deux prochaines semaines à savoir si les étudiants restent confinés dans leurs appartements ou partent ailleurs au pays ou dans le monde, tous les examens du trimestre d’hiver seront notés (sur si l’étudiant passe ou non). »Le changement de notation ne plaît pas à tous. Beaucoup d’étudiants en droit comptaient sur leurs notes pour augmenter leur moyenne générale par rapport à leur classe et ainsi accéder à des stages dans de grands cabinets l’été prochain. Le nouveau système binaire change la donne.« À moins de changer la période de recrutement, nous embaucherons en nous basant sur les notes d’un seul semestre, indique à Law.com, associé responsable de la dotation au cabinet Skadden.« Ça va probablement faire mal aux étudiants qui ont eu un premier semestre moyen, mais qui auraient pu hausser leurs notes lors du second, poursuit l’avocat recruteur. On leur a un peu volé cette opportunité. »Le doyen de la faculté de droit de Berkeleycroit au contraire qu’en situation de coronavirus et de fermeture des pavillons, le choix du système passe/échoue était « le plus juste, le plus compatissant et le plus équitable ».