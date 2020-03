Yoine Goldstein avait 85 ans

avait 85 ans.« Il a été un modèle pour les avocats pendant plus de 50 ans », souligne l’avis de décès. Goldstein est le seul avocat canadien à avoir été élu membre de l’American College of Bankruptcy et de l’American College of Trial Lawyers, ajoute la note.Me Goldstein était un expert en insolvabilité et restructuration.« Et en tant qu’excellent avocat plaidant, son expertise et ses connaissances, ses compétences et son appétit pour le travail se sont étendus à de nombreux autres domaines »Yoine Goldstein a été nommé au Sénat par l’ancien premier ministre. Il a servi d’août 2005 à mai 2009 et a présenté et parrainé des projets de loi visant à protéger les réfugiés au Canada, à soulager les étudiants canadiens du fardeau des prêts étudiants…« C’était une personne extraordinaire à tous les égards, a déclaré Paul Martin au Canadian Jewish News. Dans le milieu juridique, il était une légende. Il était un hors-la-loi au Sénat. Il était l’un des grands experts en insolvabilité et il a beaucoup écrit. Je suis fier de l’avoir nommé. »Après sa retraite du Sénat obligatoire, en 2009, il était rentré au bercail chez McMillan Il a cofondé et présidé le Groupe parlementaire multipartite pour la prévention du génocide et d’autres crimes contre l’humanité.Né à Montréal en mai 1934 de Sam et Batsheva Goldstein, il est diplômé de la légendaire Baron Byng High School et a obtenu une licence et un diplôme en droit, tous deux de l’Université Mcgill. Il a obtenu un doctorat de l’Université de Lyon en 1960.Il a enseigné pendant un quart de siècle à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.Sur Facebook, le professeur de droit Pierre Trudel lui a rendu hommage. « Un être charmant. J’ai eu la chance de suivre deux cours qu’il assurait. Son esprit rigoureux et sa façon d’envisager les questions juridiques m’ont marqué. Il était l’archétype même du gentlemen. »Pour consulter l’avis de décès, cliquez ici.