Kristen Petitclerc est depuis janvier 2020 sociétaire chez Renno Vathilakis

est depuis janvier 2020 sociétaire chez Renno Vathilakis, un cabinet-boutique en litige situé dans le Vieux Montréal.Elle quitte ainsi Peloquin Kattan où elle pratiquait depuis près de 7 ans en litige civil et commercialL’avocate - Barreau 2012 - représente régulièrement ses clients devant les tribunaux judiciaires de première instance et d’appel, ainsi que devant les tribunaux administratifs. Elle est également agente de marques de commerce.Me Petitclerc a obtenu son Baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a complété ses études en droit sur la Liste d’excellence et a reçu le Prix d’excellence Rodolphe-Lemieux en droit international public. Elle a aussi obtenu un Baccalauréat en arts Majeure en science politique de l’Université Concordia. Elle était sur la Liste du doyen and a été nommée Arts and Science Scholar pour sa moyenne pondérée cumulative située dans le premier 1%.Elle a reçu le titre Gouverneure de la relève de la Fondation du Barreau du Québec pour son rayonnement au sein de la profession. Elle est vice-présidente du English-Speaking Section du Barreau de Montréal. Elle est également membre du Comité des avocates dans la profession du Barreau de Montréal, où elle préside le sous-comité sur la rétention des femmes dans la profession.