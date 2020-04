6 astuces pour mieux préparer vos appels téléphoniques avec vos clients

Et le site Slaw Tips rappelle que le bon vieux téléphone est encore un outil de communication très efficace pour garder le contact avec vos clients en autant que vous respectiez six règles bien simples.1.: c’est simple mais c’est souvent oublié, un bon appel téléphonique demande un minimum de préparation. Vous devez identifier et prioriser les points à discuter et même mettre sur papier les mots clés que vous devez utiliser lors de la conversation pour faire passer vos points.2.: avant de prendre un appel confidentiel d’un client assurez-vous d’avoir un espace privé pour le recevoir.3.: mettez-vous en mode d’écoute active, avec des réponses positives et des remerciements qui permettent des conversations constructives et efficaces pour les deux parties.4.: lors de conversations contentieuses gardez un ton de voix posé et si votre interlocuteur augmente le volume de sa conversation vous pouvez lui demander calmement de baisser de ton.5.: si votre appel tombe dans une boîte vocale le mieux pour vous est de raccrocher, de préparer soigneusement le message que vous désirez laisser et de rappeler avec des informations exactes et répétez toujours deux fois le numéro de téléphone pour vous rejoindre.6.: faites toujours un compte-rendu écrit de chaque conversation avec vos clients et partagez le avec votre interlocuteur.