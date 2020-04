Me Marie-Claude Le Ber

L’entreprise familiale beauceronne en construction Pomerleau met la main sur Me, qui devient leur directrice en gestion du risque.À ce titre, Me Le Ber établira des stratégies pour évaluer, prévenir et gérer les risques et les pertes de la compagnie, tout en gérant et coachant son équipe.Ce n’est pas la première incursion de cette avocate dans le monde du privé.Avant d’être recrutée par Pomerleau, Me Le Ber était vice-présidente adjointe, gestion en matière de responsabilité (Québec) et responsable des plaintes en conformité (Canada) pour la compagnie d’assurance Chubb. Me Le Ber y est restée près de neuf ans.Auparavant, le Barreau 2005 spécialisée en litige commercial a pratiqué plus d’un an au sein de Spiegel Sohmer (2010-2011), et cinq ans chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.Me Le Ber a par ailleurs été membre du comité exécutif de l'association du Barreau canadien, division du Québec, et est toujours juriste bénévole pour Justice Pro Bono.