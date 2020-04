Me Mark Phillips est nommé par le ministre de la Justice du Canada David Lametti juge puîné de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal.

L’avocat-conseil au bureau montréalais de Borden Ladner Gervais Meest nommé par le ministre de la Justice du Canada David Lametti juge puîné de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal.Le juge Mark Phillips relève le juge, maintenant juge surnuméraire depuis septembre 2019.Me Phillips exerce au sein de l'équipe dédiée aux litiges chez BLG depuis 2005. Le Barreau 1995 était auparavant chez McCarthy Tétrault, qu’il a joint en 1999 après avoir débuté sa carrière de plaideur au sein du cabinet Guy & Gilbert.En tant qu’avocat, le nouveau juge Phillips a plaidé devant des tribunaux d'arbitrage et une vingtaine de tribunaux administratifs, de même que devant la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec, dans des dossiers relevant tant du droit privé que du droit public.Me Phillips s'est également intéressé à l'appel et au contrôle judiciaire, ce qui l'a amené à plaider dans des causes mettant en jeu des libertés fondamentales telles que la liberté de conscience et de religion, la liberté d’expression, la liberté d’association et le droit à l’égalité.