Me Jean-Pierre Rancourt

La vidéo de surveillance qui a capté le moment oùaurait happé un agent de sécurité d’un Walmart de Sherbrooke changerait la perception des événements, disait son avocate Mela semaine dernière.Sur les ondes de l’émission Avocat à la barre sur QUB, l’avocat Meévoque même la possibilité que les accusations de négligence criminelle causant des lésions avec un véhicule, de voies de fait armées, de voies de fait graves et de délit de fuite causant des lésions soient retirées grâce à la légitime défense.« L’accusé est avec sa femme, ne l’oublions pas, et pour lui c’est terminé, estime Me Rancourt. Il y a quelqu’un qui est agressif, qui est debout sur le capot et essaye de briser la vitre. »« Est-ce qu’il y a là une légitime défense en essayant de l’enlever du capot? poursuit l’avocat. Possiblement, on verra. Qu’auriez-vous fait? Quand il y a un individu comme ça qui est hystérique sur votre capot et qui vous menace et veut casser la fenêtre avec les poings... vous ne savez pas jusqu’où ça va aller. Il a essayé de débarquer l’individu du capot pour s’en aller et malheureusement, il est tombé et s’est blessé gravement à la tête. Est-ce que c’est une négligence criminelle de l’accusé d’avoir tenté de le débarquer de la voiture? Ou c’est un geste en réaction à ce que l’agent de sécurité a fait? »L’accusé Nacime Kouddar a été remis en liberté la semaine dernière. La victime lutte toujours pour sa vie.