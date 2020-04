Être en mou, c’est très acceptable en télétravail

Être en mou, c’est très acceptable en télétravail. On peut même excuser sans problème un coton ouaté lors d’une réunion virtuelle. Mais quand on est avocat et en audience sur Zoom, il y a des limites.Le juge floridiena fait état de tout ce qu’il a vu de la part d’avocats depuis que la pandémie du coronavirus a forcé la tenue des procès à distance : torses nus, avocats au lit, et même profitant de la piscine.« C’est spectaculaire le nombre d’AVOCATS qui apparaissent en tenue inappropriée devant la caméra, déplore le juge Bailey dans une lettre au Barreau de Weston. On a vu plusieurs avocats en chemises et blouses décontractées, sans se soucier d’une apparence soignée, dans des chambres avec le lit des maîtres en toile de fond, etc. »« Un avocat est paru torse nu, et une avocate encore dans son lit, encore sous les couvertures, s’indigne le magistrat. Et porter un déshabillé de plage de camoufle pas que vous êtes en costume de bain sur le bord de la piscine. »Depuis leur fermeture le 16 mars dernier, les palais de justice du comté de Broward en Floride ont conduit près de 1 200 audiences, mettant à contribution 13 771 participants sur Zoom.« Alors s’il vous plaît, si ça ne vous dérange pas trop, traitons donc les procès comme des procès, qu’on soit sur Zoom ou non », conclut le juge Bailey.