Uniquement au palais de justice de Rivière-du-Loup, plus d'une centaine de dossiers étaient au rôle lundi matin. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, la très grande majorité des cas sont reportés. Le premier conseiller de la section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,, avance qu'avec ses collègues, il devra mettre les bouchées doubles pour permettre aux personnes impliquées d'obtenir des jugements.« Pas question par contre de tourner les coins ronds et de produire des jugements à rabais ! » dit Charles Bernard, premier conseiller de la section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au Barreau du Québec.Selon maître Bernard, les délais avant la pandémie étaient bons dans l'Est-du-Québec comparativement à d'autres régions de la province. Il croit que le système judiciaire pourrait profiter de cette pandémie pour revoir certaines pratiques et ainsi diminuer l'attente.Depuis plusieurs mois, différents moyens ont été adoptés dans les palais de justice pour limiter le nombre de dossiers présentés devant un juge en salle d'audience. Des rencontres préparatoire et des enquêtes préliminaires sans la présence d'un juge ont lieu dans les palais de justice de la région. Et si jamais les délais s'éternisent, Charles Bernard croit que des pressions seront faites par les acteurs judiciaires.« Une partie de la solution passera probablement par l'ajout de juges ou encore de personnel au service du greffe. »La section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du Barreau du Québec compte un peu plus d'une centaine de membres. Lorsque la pandémie sera terminée, ces membres devront trouver un remplaçant pour la bâtonnière Andrée Rioux.L'avocate a pris sa retraite dernièrement. La rencontre pour lui trouver un successeur a dû être reportée à cause de la pandémie actuelle.