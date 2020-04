Après un avocat sans chandail et une avocate au lit , voilà qu’un juge brésilien apparaît torse nu pendant une audience virtuelle de cour sur Zoom, révèle le New York Post.Le juge Carmo Antonio de Souza, 57 ans, prenait part à une vidéoconférence avec d’autres juges de la cour de l’état d’Amapa qui sont tous en télétravail. Il s’est présenté sans chandail devant ses collègues, qui eux étaient tous habillés de façon très formelle.Source : BREAKING NEWS.Le juge de Souza est ensuite reparu avec une chemise et une cravate. Il ne se serait pas rendu compte que sa caméra fonctionnait déjà.La Cour a déterminé que ce n’était pas de la faute ni de la volonté du juge de Souza, et que les incidents liés aux nouvelles technologies en temps de coronavirus sont bien compréhensibles et surviendront de nouveau.