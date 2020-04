Me Guillaume Pelegrin

Après un stage chez DeGrandpré Chait, Me a rejoint en 2013 les rangs du cabinet boutique Sodavex , où il est demeuré sept ans. Il arrive maintenant au sein d’un grand cabinet.« Je suis fier d'annoncer que j'amorce cette semaine un nouveau chapitre professionnel en me joignant à l'équipe de Fasken », annonçait vendredi sur LinkedIn l’avocat spécialisé en litiges et résolution de conflits.Ancien de l’Université d’Ottawa et de l’Université de Montréal, le Barreau 2013 se chargera chez Fasken du droit public et administratif.« Sa pratique se concentre principalement sur les questions environnementales, municipales, constitutionnelles, d'accès à l'information et de transport pour les entreprises dans les secteurs des ressources naturelles, du partage de l'économie, de la gestion des déchets, du transport et de l'immobilier », détaille le cabinet sur son site web.Me Pelegrin est également Membre du conseil d’administration - Fondation Collège Montréal. Il a de même siégé au conseil d’administration de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse et à celui de la Jeune chambre de Commerce de Montréal.