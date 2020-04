Me Mathilde Viau-Tassé

Me Isabelle Laliberté

Me Véronique Faucher-Lefebvre

La Faculté de science politique et de droit de l’UQAM annonçait la semaine dernière que trois de ses diplômées ont été recrutées afin de travailler comme auxiliaires juridiques auprès de la Cour suprême du Canada en 2021-2022.Mesera auxiliaire juridique auprès du juge en chef, Meauprès du jugeet Mmeauprès de la juge« La formation reçue à la Faculté, axée sur l’analyse critique du rôle du droit dans la société, rend nos candidat.e.s particulièrement bien outillé.e.s pour assister les juges de la Cour suprême dans la résolution d’affaires complexes et d’importance nationale », souligne le Faculté de science politique et de droit de l’UQAM dans un communiqué.Chaque année, des centaines d’étudiants et de diplômés posent leur candidature pour ces postes prestigieux au plus haut tribunal du pays. Le processus de sélection est rigoureux.À l’UQAM, ce processus débute par une sélection interne menée par un comité composé cette année du Doyen, Me, qui a lui-même été auxiliaire juridique auprès du jugeen 1999-2000, et de deux nouveaux professeurs à la Faculté, Me(auxiliaire auprès du jugeen 2013-2014) et Me(auxiliaire auprès de la juge en chefen 2013-2014).L’an dernier, deux diplômés de la Faculté, Meet Me, avaient eux aussi été sélectionnés, respectivement par le juge en chef Richard Wagner et le juge« L’annonce des candidates retenues cette année démontre à nouveau la force et la pertinence du programme de la Faculté ainsi que les parcours et les aptitudes exceptionnels de nos étudiant.e.s. et diplômé.e.s », conclut la Faculté, qui adresse ses félicitations à ses trois anciennes étudiantes.Me Viau-Tassé est diplômée du baccalauréat en relations internationales et droit international de l’UQÀM et du baccalauréat en droit de l’UQAM. Elle a terminé au premier rang de sa promotion à la Faculté et obtenu de nombreux prix et bourses durant ses études.Me Viau-Tassé détient également une maîtrise en anthropologie juridique de l’Université de Montréal. Son mémoire portant sur « les stratégies sociojuridiques des professionnelles impliquées dans la défense des droits des femmes en situation de violence domestique à Mumbai » a bénéficié du financement des grands organismes subventionnaires (CRSH et FQRSC) et lui a valu la mention « exceptionnelle ».Très engagée dans son milieu, Me Viau-Tassé s’est impliquée bénévolement dans de nombreux organismes des milieux universitaires et communautaires. Depuis juin 2019, elle travaille comme avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec, d’abord auprès du jugepuis, suite à sa nomination à la Cour suprême, auprès de la jugeMe Laliberté est diplômée du baccalauréat en droit de l’UQAM. Au cours de ses études en droit, elle a travaillé notamment comme auxiliaire de recherche auprès du professeur, collaborant à ses ouvrages sur les obligations et le cautionnement.Me Laliberté a agi pendant trois ans comme coordonnatrice de la Clinique juridique itinérante et veillé au bon déroulement de ses activités, notamment en encadrant le travail d’une vingtaine d’étudiant-e-s de différentes facultés de droit au sein de neuf refuges pour personnes sans-abris de Montréal. Elle fut finaliste dans la catégorie Avenir Environnement de Forces Avenir, une organisation prestigieuse qui récompense l’implication étudiante à travers le Québec.Depuis juin 2018, Me Laliberté travaille comme avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec, auprès du jugeMme Faucher Lefebvre vient de terminer son baccalauréat en droit à l’UQAM en tête de sa promotion. Elle a obtenu la première meilleure note de sa cohorte dans plusieurs cours, dont notamment Droit des biens et de la propriété et Droit de la responsabilité civile, en plus de travailler comme auxiliaire de recherche pour les professeursetMme Faucher-Lefebvre a également participé à l’édition 2019 du concours de plaidoirie Pierre-Basile Mignault. L’équipe de l’UQÀM dont elle faisait partie a remporté le concours et obtenu la Coupe du bâtonnier (meilleure équipe), la Coupe de l’Association des professeurs de droit du Québec (meilleur mémoire) et la Coupe SOQUIJ (deuxième meilleur mémoire).Mme Faucher-Lefebvre étudie présentement à l’École du Barreau et continue de travailler comme chercheure au sein du Groupe de réflexion en droit privé (GRDP) de l’UQAM. Elle effectuera son stage de formation professionnelle au sein du cabinet Borden Ladner Gervais.