Dalia Gesualdi-Fecteau et Rachel Cox. Source : UQAM

Qui peut recevoir la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2 000 $ par mois pendant quatre mois?

Une personne admissible à la PCU pourra-t-elle bénéficier de l’assurance-emploi par la suite si elle ne trouve pas un emploi après quatre mois?

Quels sont les recours pour les travailleurs dont l’emploi représente un danger pour leur santé?

Est-ce qu’une personne peut refuser de travailler?

Quels sont les droits d’une travailleuse enceinte et des travailleurs qui, par prévention, sont en situation d’isolement à domicile?

Pas facile de s’y retrouver dans les droits des travailleurs face à la COVID-19. Une initiative des professeures du Département des sciences juridiques de l’UQAMetnous aide à y voir plus clair.La foire aux questions que les deux professeures ont créée aborde une foule de questions que les travailleurs du Canada peuvent se poser par rapport à leur situation lors de la crise du coronavirus, notamment à propos de santé et sécurité du travail, des normes minimales d’emploi, d’assurance-emploi et d’autres programmes gouvernementaux.Quelques exemples :Le document de plus de 80 pages est directement modifié pour être à jour. S’y retrouvent aussi d’autres informations afférentes au droit des locataires et aux libertés civiles, de même qu’une liste de liens et contacts utiles menant à des groupes de référence.