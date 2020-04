Le Palais de justice A. Grenville and William Davis de Brompton. Source : Toronto Star

La juge de la Cour de l’Ontarione mâche pas ses mots dans le courriel envoyé aux gestionnaires du palais de justice A. Grenville and William Davis de Brompton,and« Les mesures d’hygiène au palais de justice de Brompton sont grossièrement inadéquates, s’indique la juge Hawke. Le personnel et le public sont donc soumis à un risque inutile et inapproprié de contracter la COVID-19. »La magistrate a inclus de multiples photos des conditions actuelles des lieux. On peut y voir notamment de la poussière sur les bureaux et sur les téléphones, et une bouteille de désinfectant à main périmée depuis des années.La juge Hawke réclame dans son courriel une provision de gel antibactérien et la désinfection des zones touchées régulièrement au palais de justice.« Le temps des promesses génériques telles que “nous faisons tout pour assurer votre sécurité” est passé, tonne la magistrate. Ce type de message stresse tout le monde, ce qui en retour affaiblit leur système immunitaire. »