Me Jonathan Paré est nommé membre avocat affecté à la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec. Source : Linkedin

Meest nommé membre avocat affecté à la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec et débutera son mandat le 11 mai prochain.L’avocat est coordonnateur des affaires juridiques au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est depuis 2018.Le Barreau 2002 était auparavant avocat en droit du travail chez Roy Bélanger Dupras avocats (2016-2018), chez Trudel Nadeau avocats (2015-2016), et à la Société québécoise d'information juridique (2012-2015).Après ses études à l’Université de Montréal et son Barreau, l’avocat a pratiqué en solo jusqu’en 2009, année où le Groupe Jean Coutu l’a recruté.Me Paré est aussi le cofondateur et ancien avocat plaidant en matière de régimes étatiques d’indemnisation à l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.