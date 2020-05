Me Mylène Lemieux. Source : AJBM

Pas trop de suspense pour l’annonce des élus pour les mandats 2020-2021 : le Jeune Barreau de Montréal a reçu autant que candidats que de postes à combler. Ils ont tous été élus par acclamation jeudi lors de la première assemblée générale virtuelle de l’histoire du Jeune Barreau de Montréal.« Nous constatons une belle continuité au niveau de l’engagement des administratrices et administrateurs du mandat 2019-2020, tout en ajoutant à l’équipe des bénévoles qui participent à des comités du JBM depuis quelques années et qui ont décidé de poursuivre leur implication comme administratrices et administrateurs », a souligné Me, directrice générale du JBM.Qui sont ces élus?Le Barreau 2013 est conseillère juridique en droit commercial et des technologies chez Cisco. Me Lemieux a auparavant fait un saut en cabinet au sein de Gowling, où elle pratiquait le litige commercial et en droit des médias. Impliquée au sein du Jeune Barreau depuis le tout début de sa pratique, elle a été nominée bénévole de l’année en 2014 et 2015. La diplômée de l’UdeM siège au CA depuis quatre ans.Avocat plaidant pour la Procureure Générale du Québec, Me Jacques a déjà eu sa propre étude en litige civil et en droit du logement tout en enseignant les techniques juridiques à l’Institut Teccart. « Me Mathieu Jacques a aussi été impliqué dans la gestion d’élections et cet intérêt marqué pour le processus électoral lui a permis d’observer des élections à plusieurs reprises en Haïti et en Ukraine », souligne le JBM.Le Barreau 2015 est directrice, transformation numérique chez Notarius, qui offre des solutions de signatures électroniques. L’ancienne de l’Université Laval et du HEC, où elle a fait une maîtrise en commerce électronique, est impliquée au sein du JBM depuis son Barreau.Me Boutin pratique le droit civil et familial à l’Aide Juridique de Montréal. Le Barreau 2013 « est impliquée au sein du Comité de liaison avec la Cour supérieure en matière familiale du Barreau de Montréal en plus de participer aux programmes de jumelage d’universités et d’écoles secondaires », souligne le JBM. C’est son second mandat sur le CA : Me Boutin était l’an dernier administratrice responsable du comité ExtraJudiciaire.Depuis son Barreau en 2018, Me Dion pratique la défense criminelle au sein du cabinet Shadley Bien-Aimé. L’ancienne de McGill et de l’UQAM a toujours été impliquée dans la vie étudiante, entre autres comme Vice-présidente interne de l’Association des étudiants en droit de McGill et comme bénévole pour la clinique d’information juridique de McGill. Au JBM, elle s’implique dans les comités de Relation avec les membres et de Formation.Me Flambard travaille depuis tout récemment à la Société d’Habitation et Développement de Montréal, où contribue à préserver l’abordabilité du parc locatif. Le Barreau 2015 était auparavant avocate en litige et assurait la représentation de justiciables bénéficiant de l’aide juridique, de victimes de violence conjugale ainsi que de locataires à faibles revenus. Au JBM, elle a siégé trois ans sur le comité Formation et deux ans sur le comité Congrès-Gala.Outre son nouveau poste de conseillère juridique chez IPEX, Me Habra faisait déjà partie du CA du JBM, et pat aussi partie de celui de l’Association of Corporate Counsel à Washington depuis quelques mois. L’ancienne de l’Université de Sherbrooke, où elle a complété son baccalauréat en droit, a étudié à la maîtrise à Turin en Italie avant de décrocher son juris doctor en COmmon Law à l’Université de Montréal l’an dernier. Elle s’implique au sein de JMB depuis son Barreau en 2011.Barreau 2016, Me O’Reilly Patry pratique en droit du logement et copropriété au sein de cabinet Mélanie Chaperon, avocate. L’ancienne de l’UQAM a précédemment été vice-présidente de la Clinique juridique téléphonique du Comité Services juridiques pro bono du JBM.Me Paquette pratique le droit carcéral chez Surprenant Magloé Avocats, où elle a d’ailleurs fait son stage, et représente ses clients pour leurs dossiers de libérations conditionnelles. Diplômée de l’UQAM, elle a été coordonnatrice de la clinique juridique de l’université et avocate bénévole au JBM depuis son Barreau en 2017.L’ancien de l’UdeM a tout d’abord fondé son propre cabinet avant de se joindre à BDBL avocats l’an dernier, où il exerce en droit de la construction, en droit commercial « pour d’importants donneurs d’ouvrages », ainsi qu’en droit administratif. Le Barreau 2015 est membre du CA du JBM depuis un an déjà, et siège également sur le conseil d’administration de la Clinique juridique du Mile End depuis 2018.Avocate plaidante pour la Procureure générale du Québec depuis presqu’un an, Me Robert est impliquée dans le milieu juridique depuis son Barreau en 2015. Elle est présentement gouverneure de la relève à la Fondation du Barreau du Québec et était l’an dernier administratrice au sein de l'Association du Jeune Barreau de Laval.L’avocat en droit des affaires chez Gowling a déjà été conseiller politique pour la ministre du Patrimoine canadien à Ottawa. Me Suri siège présentement au conseil de l’Organisation Indo-Canadienne de Montréal. Au JBM, il a déjà été président par intérim.Avant de compléter son Barreau en 2014, l’ancienne de l’UQAM a voyagé et fait du bénévolat à l’étranger durant près d’une année. « Elle a eu l’occasion d’enseigner l’anglais à des enfants en Thaïlande et de travailler pour un organisme militant pour les droits des prisonniers au Népal », indique le JBM. Me Thibaudeau dirige maintenant une équipe de procureurs spécialisés dans les dossiers de cruauté et de négligence animale au sein de la Direction des poursuites pénales et criminelles.Me Villeneuve a d’abord pratiqué le litige criminel en pratique solo avant de se joindre à l’équipe des poursuites pénales de l’Agence du revenu du Québec. L’ancien de l’UdeM a été nommé bénévole de l’année du JBM pour l’année 2016-2017.