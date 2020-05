Me Myriam Couillard. Source : LinkedIn

Me Guillaume Blais. Source : BLG

Il y a une nouvelle section sur le site web du Barreau du Québec : Espace Bien-être psychologique.L’initiative comprend des informations pour aider à améliorer ou maintenir la santé psychologique des avocats, des témoignages de juristes sous forme de capsules vidéo, et des billets d’experts en psychologie ou en neurosciences.Les avocats Medu Bureau d’aide juridique de Longueuil, et Mede BLG ont notamment participé à une capsule pour aider les juristes à contrôler l’anxiété.« Je dirais que j’ai frappé un mur quand je été acceptée à McGill, témoigne Me Couillard. Je suis tombée dans l’anorexie et je suis devenue très, très malade, au point où mes parents m’ont dit “ Tant que tu ne te feras pas traiter, tu ne pourras pas déménager à Montréal et entreprendre ces études-là ”. »« Plus j’en parle, plus je ressens un peu une force là-dedans, d’être un leader positif, poursuit l’avocate. J’essaie de rendre cette peur-là positive. Une fois qu’on a arraché le Band-Aid, on se sent mieux. »L’Espace Bien-être psychologique, qui vise à « briser les tabous et l’isolement » propose en outre des liens « pour traverser la pandémie de la COVID-19 ».