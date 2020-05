Sept trucs pour parler devant public… mais par vidéoconférence . Source : Freemake

Si parler en public semble très peu en phase avec le télétravail, nombre d’entre vous (on pense aux plaideurs, entre autres) devront tôt ou tard prendre part à une audience ou donner une conférence à distance.Les bonnes techniques de discours s’appliquent heureusement aussi à Zoom et autres Skype et Teams, indique Attorney At Work. Les apprendre serait même crucial, alors que les décisions importantes se font dorénavant à distance.Voici sept techniques de discours devant public pour la vidéoconférence.Éviter de vous affaler sur votre chaise, ou pire, sur la table en parlant. Lorsque vous vous tenez droit, vous respirez plus profondément, ce qui calme les nerfs et aide à mieux réfléchir. Vous vous sentirez plus alerte… et vous le paraîtrez aussi!Quand c’est à votre tour de parler, assurez-vous de regarder votre caméra pour vous adresser à tous les participants directement.Ne baissez pas le ton en fin de phrase : certains auditeurs peuvent avoir un moins bon audio et perdre vos propos en cours de route. Pour vous assurer que tout le monde entend bien, balayez brièvement du regard le visage des participants pour épier leurs réactions à ce que vous dites.Vos mains vous aident à réfléchir et à parler plus clairement. Assurez-vous que votre écran ou votre caméra soient assez éloignés pour qu’on puisse voir vos gestes. C’est très bien d’être passionné.Pas juste vous, mais aussi votre bouton « Mute »! Ça élimine un peu du bruit ambiant, et c’est particulièrement pratique lorsque la visioconférence implique plusieurs personnes.S’il est difficile d’avoir votre tour de parole, levez la main avant de parler pour que les gens voient que vous avez quelque chose à dire.Résistez à l’envie de vous joindre à un appel seulement par audio. Ça peut vous prendre quelques minutes à vous rendre présentable, mais faites l’effort de faire partie du monde extérieur… du moins visuellement.