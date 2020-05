Norton Rose Fulbright

Les bouleversements engendrés par le coronavirus sont nombreux. Les entreprises ne sont pas en reste, elles, qui, à la veille de leur réouverture, sont confrontées à des problèmes légaux et juridiques complexes.Les cabinets d’avocats ont pris acte de cette situation. Aujourd’hui, ils sont fins prêts à offrir des services juridiques adaptés à leur clientèle.Leur objectif? Aider leurs clients à surmonter les défis légaux - et nouveaux - qu’ils rencontrent dans leur opération quotidienne en raison du coronavirus.À cette occasion, Droit inc vous offre un tour d’horizon adapté : voici notre synthèse des principaux (et meilleurs) centres de ressources « COVID-19 » mis en oeuvre par les plus grands cabinets du Québec.Le centre d’information « COVID-19 » du cabinet canadien Norton Rose Fulbright mise sur la clarté et la simplicité. Facile d’accès, disponible depuis leur page d’accueil, vous y trouverez de multiples informations utiles, dont une trousse d’informations juridiques ainsi que les interventions médiatiques des membres du cabinet.Autre information importante : les détails de webinaires à venir. Car, même si les activités économiques sont partiellement à l’arrêt, Norton Rose Fulbright continue de croire en l’importance de la formation juridique.Le « centre du savoir » sur la COVID-19 de Fasken privilégie une approche exhaustive et conviviale. En plus de dresser un bulletin hebdomadaire, le cabinet aborde sous plusieurs angles les conséquences de la pandémie : fiscalité, secteur de la santé, commerce en ligne, et droit des travailleurs y sont notamment à l’honneur.À la différence de plusieurs trousses d'information, Fasken offre une plus-value de taille, soit un accès rapide aux sites internet d’organismes de santé et d’agences de santé publique gouvernementales.Modeste et pragmatique : ces deux qualificatifs résument la trousse d’information BCF . Le cabinet a en effet décidé d’user de son expertise pour répondre à des questions relatives au droit du travail.Les outils offerts par Lavery sont informatifs et sont mis en valeur par un design web moderne. Avec ses nombreux textes d’information, Lavery propose des conseils juridiques pertinents aux entreprises québécoises ainsi que sur le domaine du commerce en ligne.Le centre de ressource Lavery, à vrai dire, apparaît comme une ressource incontournable dans le domaine du droit des affaires.Pour se distinguer, le centre informatif du cabinet Cain Lamarre insiste sur les plus récents développements juridiques de la pandémie de COVID-19.Il offre aussi des conseils adaptés selon les réalités des différents types d’industrie, de même que plusieurs textes de blogue exclusif.Le centre d’information McCarthy Tétrault comprend plusieurs articles de blogue et webinaires pertinents produits par des avocats du cabinet.Autre atout : on y retrouve plusieurs réflexions utiles et innovantes et des conseils juridiques pratiques reliés au domaine du droit des affaires (emploi et main d’oeuvre, commerce international et gouvernance d’entreprise, etc.). Stikeman Elliott a choisi de miser sur ses forces : son centre d’information aborde les impacts de la COVID-19 sur le droit du travail, et met à la disposition de ses clients plusieurs ressources canadiennes traitant de la COVID-19.Le centre d’information du cabinet Borden Ladner Gervais , en plus d’offrir plusieurs ressources variées, met en évidence l'expertise et les coordonnées de ses principaux associés.Le centre de ressource de Therrien Couture Joli-Coeur comprend plusieurs informations de référence pour aider leurs clients à surmonter les défis uniques et complexes créés par la pandémie de COVID-19. Les entreprises y trouveront plusieurs informations utiles, qui leur permettront de s’adapter et d’adapter leurs opérations courantes à la crise actuelle. Langlois Avocats , à l’image de BCF Avocats d’affaires, a opté pour le pragmatisme. Son centre d’information accorde un accent important sur les articles de blogue rédigés par les avocats du cabinet, ainsi que sur leurs interventions médiatiques.Outre les liens utiles et descriptions de services, Langlois organise des webinaires qui présentent des perspectives éclairantes sur la gestion de contrats commerciaux et des ressources humaines en temps de pandémie. Dunton Rainville a opté pour une autre approche : outre les conseils usuels, présentés synthétiquement, il présente une série d’initiatives pratiques visant à réduire les risques de contagion sur les lieux de travail.Porté par un design web moderne, le centre d’information du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg décortique plusieurs enjeux légaux, dont les programmes d’aide fédéraux et provinciaux adressés aux entreprises affectées par la COVID-19.Le centre d’information du cabinet Gowling WLG Canada propose des conseils pratiques et de multiples ressources pour aider les entreprises à mesurer les risques associés au coronavirus et à vérifier dans quelle mesure elles pourraient être affectées par celui-ci.Le cabinet Miller Thomson n’a pas chômé : son centre d’information contient plusieurs articles portant sur un éventail de sujets. Ils cernent des enjeux pertinents, aident à comprendre les risques juridiques de la pandémie et proposent d’aider les entreprises à gérer leurs obligations. Dentons Canada offre plusieurs trousses d’outils variées, lesquelles aident les entreprises à préparer leur retour au travail. Disponible en format PDF, elle offre une gamme d’information complète sur le domaine du droit des affaires.Le cabinet d’avocat Blake, Cassels & Graydon met à la disposition de ses clients son expertise sous toutes ses formes. Le cabinet y présente plusieurs articles de blogue répartis selon de nombreuses thématiques liées au droit commercial.Spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle, le cabinet ROBIC a choisi de se distinguer de ses concurrents en mettant ses clients à l’honneur. Outre les informations d’usage, le centre d’information de ROBIC présente les initiatives innovantes mises en oeuvre par certains de ses clients dans la lutte contre la COVID-19.Le centre d’information de Robinson Sheppard Shapiro présente les initiatives adoptées par le cabinet, de même que plusieurs articles de blogue sur les impacts légaux du coronavirus. Osler, Hoskin & Harcourt se démarque par la qualité des conseils qui sont promulgués. Les clients du cabinet y sont notamment très bien informés des changements juridiques radicaux qu’entraîne le coronavirus.Autre atout : l’infolettre du cabinet, qui permet à quiconque de demeurer informé sur les changements rapides que génère la COVID-19.À l’instar d’Osler, le cabinet Morency Avocats propose une infolettre « coronavirus » pour aider ses clients à suivre les plus récents développements juridiques de la pandémie.Le cabinet De Grandpré Chait propose des conseils sous différents angles à sa clientèle : a) immobilier et construction; b) droit des affaires; c) litige commercial. Pour chacune de ces thématiques y sont présentés des conseils pour limiter les répercussions légales du coronavirus. Stein Monast , à défaut d’offrir un centre d’information, présente dans sa section « Nouvelles et Ressources » plusieurs articles de blogue sur les implications légales de la COVID-19.À l’image du cabinet Stein Monast, PFD Avocats propose à ses clients quelques articles de blogue sur les répercussions légales du coronavirus.Le cabinet Spiegel Sohmer propose à ses clients quelques textes de blogue sur les impacts de la COVID-19 dans le domaine du droit des affaires et de la fiscalité.Les avocats de Bélanger Sauvé mettent leur plume à l’essai : outre la conception d’une infolettre, le cabinet offre son point de vue sur les répercussions légales du coronavirus, et, en particulier, dans le domaine du droit du travail.