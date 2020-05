Paul-Matthieu Grondin, Bâtonnier du Québec. Photo : LinkedIn

Chères consœurs, chers confrères,Bonjour à tous.J'espère que vous vous portez bien.Voici quelques nouvelles :: Les tribunaux de droit commun et les palais de justice ont été aménagés afin de respecter les directives de la santé publique. Ils devraient rouvrir graduellement au début du mois de juin pour traiter les affaires non urgentes. La date exacte n’est pas connue au moment de rédiger ces lignes.Des auditions en personne tout comme des auditions virtuelles auront lieu. Chaque tribunal émettra ses directives quant au moment et à la nature des causes à traiter. Nous publierons ICI tous ces renseignements au fur et à mesure que nous les recevrons.Nous comprenons que cette réouverture suscitera beaucoup de questions auxquelles nous n’aurons pas immédiatement les réponses. Nous nous attendons à ce qu’il y ait des ajustements en cours de route quant à ce processus inédit. Cela étant, n’hésitez pas à nous écrire à covid19 à barreau.qc.ca : Nous savons aussi que la levée de la suspension des délais se matérialisera plus tard que la date de réouverture des tribunaux, pour permettre une transition vers la normalité. Des renseignements à ce sujet nous parviendront dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Aussitôt qu’ils seront connus, nous les publierons ICI. : Les formations Webpro demeureront gratuites jusqu'au 30 juin prochain. À ce jour, ce sont plus de 85 000 heures de formation qui seront visionnées gratuitement par près de 12 000 avocats. Les formations gratuites sont disponibles ICI. Pour la pratique dans les tribunaux, nous vous invitons à suivre l’information en continu sur notre site Web. N’hésitez pas à joindre le groupe Facebook « Avocates et avocats du Québec - Groupe d’entraide - COVID19 ».Pour toute question : covid19 à barreau.qc.ca Meilleures salutations,Paul-Matthieu GrondinBâtonnier du Québec