Philip Tousignant. Photo : Gowling

Le gestionnaire d’expériencese joint au cabinet Gowling à Montréal en tant que le tout nouveau directeur général.M. Tousignant succède à, qui prend sa retraite.En tant que directeur général chez Gowling, Philip Tousignant supervisera tous les services non juridiques fournis au sein du bureau de Montréal et toutes les activités liées aux ressources humaines, aux services marketing du bureau, aux installations, aux finances et aux systèmes.S’il n’est pas avocat, M. Tousignant est tout de même « fort de plus de 25 années d’expérience en gestion financière dans des contextes d’exploitation et d’entreprise », souligne Gowling dans son annonce de la nomination.« Il a occupé les postes de vice-président, Finances et administration, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi que vice-président et chef de la direction financière du Parc olympique de Montréal, » un poste qu’il a occupé pendant presque six ans.Si on remonte plus loin, M. Tousignant a été chef de la direction financière chez iWeb Technologies de 2007 à 2011, et chef comptable chez Avestor auparavant. Il est toujours administrateur et trésorier bénévole de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, et occupe les mêmes postes chez IGF Montréal.