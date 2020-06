Me Nandini Ramanujam. Photo : Université McGill.

La Faculté de droit de l’Université McGill a annoncé la nomination de Meau poste de professeure titulaire professionnelle.À l’emploi de McGill depuis 2006, Me Ramanujam est déjà directrice exécutive et directrice des programmes du Centre sur les droits de la personne et du pluralisme juridique, et chercheuse principale du groupe de recherche sur l’État de droit et le développement économique… tout en étant la représentante pour McGill du Réseau Scholars at Risk! Elle siège d’ailleurs sur le comité directeur du Réseau au Canada.« En plus d’être une pédagogue exceptionnelle aimée tant de ses étudiant.e.s que de ses collègues, la professeure Ramanujam a fait des contributions importantes et durables à la défense des droits de la personne à travers le monde grâce à son rôle de directrice exécutive de notre renommé Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique », a déclaré le doyenLa nouvelle professeure titulaire « s’intéresse à l’État de droit et au développement, aux institutions et à la gouvernance, à la justice économique, à la sécurité et la sûreté alimentaires, au rôle de la société civile et des médias dans la promotion de l’État de droit, ainsi qu’à l’exploration des interconnexions entre des travaux sur le terrain portant sur les droits de la personne et les discours théoriques », énumère McGill.Nandini Ramanujam s’est auparavant impliquée dans la réforme systémique de l’éducation supérieure dans les anciens États communistes de l’Europe de l’Est et l’Union Soviétique, notamment l’Université d’Asie Centrale Aga Khan et Smolny College à St Petersburg.La professeure Ramanujam a également siégé au conseil d’administration de la fondation canadienne des droits de la personne Equitas de 2001 à 2008, et était la présidente du conseil entre 2003 et 2008. Elle siège toujours sur le Conseil d'administration de Centraide pour la région du Grand Montréal.