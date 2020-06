Me François Poirier. Source : Bernier Fournier

Me Andréanne Auger. Source : BCF

Me Ariane Bisaillon. Source : Blakes

Me Éloise Gratton. Source : BLG

Me Patricia Chamoun. Source : Chamoun Legal

Me Stephen Lloyd. Source : Dentons

Me Léa Couture-Thériault. Source : De Grandpré Chait

Me Marie-Hélène Jetté. Source : Langlois

Me Luc Pariseau. Source : Lavery

Me Trevor Lawson. Source : McCarthy Tétrault

Me Jean-Pierre Shepard. Source : Robinson Sheppard Shapiro

Me Miriam Morissette. Source : Therrien Couture Joli-Coeur

Pour une nouvelle semaine, Droit-inc vous revient son tour d’horizon des nouvelles de bureaux.Comme toujours, il démontre que les cabinets se tiennent occupés… preuve qu’ils ont bel et bien repris leurs activités!L’avocat, dans l’un de ses plus récents textes, a décortiqué une décision de la Cour d’appel du Québec.La décision en question porte sur les dettes de jeux et les conditions qu’elles doivent respecter pour être considérées comme effectives.Cinq associés du cabinet BFC reçoivent des lauriers : Mesont en effet été reconnus pour leur expertise en brevet, dans le cadre de l’édition 2020 du classement IAM Patent 1000.Par cette reconnaissance, les associés du cabinet voient certains aspects de leur travail reconnu, dont l’étendue de leur connaissance et leur présence et influence sur le marché.Dans le cadre du troisième épisode de Continuité, les avocats Mes, du groupe Litige et règlement des différends, discute du virage numérique amorcé par les tribunaux.En l'occurrence, les deux avocats suggèrent des pistes de réflexion pour réduire les retards.Les associées Mes, ainsi que les avocats Mes, ont examiné, dans un article publié lundi dernier, les amendements proposés à la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels.Leur texte, plus précisément, résume les principales conséquences du projet de loi 64, du point de vue des entreprises.Le cabinet Cain Lamarre a récemment mis à jour l’un des articles de son « centre de COVID-19 ».Dans cette récente mise à jour, qui date du 10 juin dernier, le cabinet réitère certaines informations utiles en matière de déconfinement.Meenvisage, dans l’un de ses derniers textes, les répercussions de la COVID-19 sur le statut de certains salariés.Comme toujours, son texte est accessible depuis la plateforme Danielehenkel.tv, le média numérique de l’ancienne dragonneLe cabinet Davies a remporté des prix dans trois catégories, dans le cadre de l’édition 2020 des IFLR1000 Canada Awards.Le cabinet a notamment remporté le prix d’« Équipe de l’année en restructuration et insolvabilité », pour son travail dans un certain nombre d’opérations de restructuration et d’insolvabilité transfrontalières.Quatre associés de Dentons se sont classés parmi les meilleurs avocats dans les secteurs de l’agroentreprise et du cannabis, dans le cadre d’une édition spéciale de Lexpert consacré à ces domaines du droit.Parmi eux, notons la présence de Me, associé au bureau de Montréal.L’avocate Meinvite les conseils d’administration de syndicats de copropriété à ne pas manquer la date limite pour établir une description des parties privatives.Celle-ci ayant été fixée au 13 juin dernier, il ne reste plus à savoir si cet appel a été entendu!Le cabinet Dunton Rainville, dans son dernier communiqué, a confirmé l’embauche d’une dizaine d’étudiants et stagiaires.En poste depuis le début de l’année, le cabinet semble fier de les accompagner dans la poursuite de leur cheminement professionnel.Fasken s’apprête à lancer une nouvelle série de webinaires, ayant pour thèmes les répercussions de la COVID-19 sur le milieu des affaires.Le prochain webinaire aura lieu vendredi prochain, à 9h00, et traitera de la philanthropie en soins de santé, dans le monde bouleversé de la COVID-19.L’avocate-associée Me, ainsi que l’avocat Me, dans un texte publié jeudi dernier, aborde les notions de discrimination à l’embauche.Plus précisément, ils se questionnent sur les niveaux de risque que doivent assumer les employeurs, à l’aune de l’affaire CDPDJ c. Société de transport de Montréal, et sur laquelle la Cour d’appel s’est penchée.Dans un article publié aujourd’hui, l’avocat-associé chez Lavery, Me, ainsi que l’avocat-conseil Me, anticipent les répercussions de la COVID-19 sur le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises.S’il est difficile de prévoir quand et à quel rythme reprendra le niveau d’activité de ce domaine, il envisage, notamment, qu’il y aura un « avant » et un « après » COVID-19.Le cabinet Legal Logik a tenu à féliciter, aujourd’hui même, les étudiants qui ont réussi l’examen du barreau.Ce message de célébration est accessible depuis le compte LinkedIn du cabinet.Le cabinet McCarthy Tétrault a mis à jour, récemment, son « centre de relance COVID-19 ».Dans leur dernier article, qui date du 12 juin dernier, Mesont interviewé certains de leurs collègues, pour cerner les défis que pose le déconfinement aux chaînes d’approvisionnement.Miller Thomson, en partenariat avec la Délégation générale du Québec en France, notamment, à organisé un webinaire sur les répercussions de la COVID-19 sur les échanges franco-québécois.L’événement, en l'occurrence, a dressé un portrait croisé de la situation en France et au Québec au temps de la COVID-19, en plus de suggérer des pistes de solution pour soutenir les échanges franco-québécois.Le cabinet Morency prépare un séminaire, qui se tiendra jeudi prochain, à 13h00.L’événement proposera des solutions pour aider les entrepreneurs à élaborer un plan d’action en vue de la relance de leurs activités d’affaires.Osler a récemment mis à jour son blogue sur la défense d’actions collectives canadiennes.Le dernier texte de cette série anticipe des impacts de la COVID-19 sur le domaine des actions collectives.Dans un article publié aujourd’hui même, le cabinet ROBIC raconte l’histoire de l’entreprise HYGIE, l’un de ses clients.Le cabinet, dans son récit, insiste sur le sens de l’innovation et de l’audace de l’entreprise, qui est active dans les milieux hospitaliers depuis plusieurs années.Le cabinet a annoncé une victoire judiciaire de deux de ses membres, MesetCes derniers ont obtenu, jeudi dernier, une injonction interlocutoire afin de contraindre un défendeur de cesser de diffamer une société.Le cabinet Stein Monast, dans un texte publié vendredi dernier, offre des conseils pour minimiser les dommages liés aux annulations de voyage en temps de pandémie.Le cabinet aborde, dans son article, plusieurs éléments, dont la notion de contrat de voyage.Dans un article publié hier, le cabinet Stikeman Elliott explique les derniers développements quant à la reprise graduelle des activités économiques au Québec.Cet article, en l'occurrence, dresse un tour d’horizon exhaustif de la progression des mesures de déconfinement au Québec.Dans une nouvelle formule de webinaire intitulé « Le droit expliqué aux enfants », l’associée Meaidera des enfants et adolescent à acquérir une meilleure compréhension du milieu juridique québécois.L’événement se tiendra les mercredis 10 et 17 juin prochain, et répartira les enfants en deux groupes : un pour les ados; l’autre, pour les enfants.