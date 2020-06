Le premier procès devant jury du pays se tient à Montréal. Photo : 24 heures.

Un procès pour meurtre mis sur pause en mars dernier à cause de la crise sanitaire a repris lundi au centre judiciaire Gouin de Montréal, révèle La Presse.De strictes mesures ont été adoptées pour respecter la distanciation sociale. Le jugea toutefois refusé d’imposer un test pour la COVID-19 aux jurés, qui se sont installés autour de larges tables devant le juge plutôt que dans les traditionnels sièges qui leur sont habituellement réservés.Les deux mètres de distance préconisés par la santé publique ont ainsi été respectés, grâce aussi aux immenses salles du centre judiciaire Gouin, conçues pour les superprocès des Hells Angels.« Ça fait vraiment plaisir de vous revoir après trois mois, les 12 en santé, dans des conditions qui satisfont la Santé publique et qui sont beaucoup plus conviviales et confortables », a lancé le juge en accueillant le jury du procès deet deLes deux hommes de respectivement 33 et 26 ans sont accusés du meurtre au premier degré dedans la cage d’escalier de son appartement de Montréal-Nord le 29 août 2017, dans « une attaque planifiée, coordonnée et délibérée », selon la Couronne.La preuve, qui s’appuie sur des relevés téléphoniques, de l’ADN découvert sur une casquette et sur l’empreinte digitale de Ducakis François retrouvée sur une voiture située près des lieux du crime, ne permet pas de déterminer lequel des deux accusés a tiré sur la victime.