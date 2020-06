Alepin Gauthier. Photo : Alepin Gauthier.

Les annonces et les nouvelles dans les cabinets vont vite. Pour vous aider à demeurer à jour, Droit-inc revient avec son tour d’horizon des nouvelles de bureaux., étudiante en droit, a rédigé un texte sur le consentement aux soins, au temps de la COVID-19.Elle aborde, plus précisément, l’un des enjeux créés par la pandémie dans le domaine du droit à l’intégrité physique et du consentement aux soins.Depuis son compte LinkedIn, le cabinet longueuillois a annoncé dernièrement le lancement de « BB propulsion », un programme qui vise à offrir un accompagnement juridique aux entrepreneurs de moins de 35 ans.Plusieurs membres du cabinet se dédient à ce projet, dont les avocats MesDans l’un de ses derniers bulletins du droit du travail et de l’emploi, le cabinet Bélanger Sauvé décortique et vulgarise la jurisprudence récente.Plusieurs cas précis sont abordés, dont les cumuls d’avantages sociaux lors d’un congé parental et les nouvelles obligations sur les congés pour obligations familiales.Dans un article publié le 8 mai dernier, le cabinet Bernier Beaudry discute des plans de continuité des affaires.Le texte, plus largement, offre des conseils pour aider les entrepreneurs à rédiger des plans de continuité des affaires utiles et pertinents.Le cabinet Blakes organisera prochainement un nouveau webinaire, qui se tiendra le 23 juin prochain.L’événement en question offrira des conseils aux femmes, pour les aider à bâtir et à promouvoir leur leadership en période de perturbations, comme celle créée par la pandémie mondiale de COVID-19.L’avocat Mea démenti sur le réseau Facebook une fausse nouvelle qui circulait à son égard, depuis quelques jours.Dans sa publication, diffusée plus tôt cette après-midi, à affirmer qu’il n’a jamais invité les citoyens à violer la Loi relative à la pandémie.Dans une publication Facebook du mois dernier, le cabinet Cormier Simard a vulgarisé une question juridique complexe.Le cabinet a en effet proposé des pistes de réflexion sur le retour ou non des enfants à l’école en ces temps de pandémie.Dans l’une de ses dernières publications, le cabinet Deveau aborde un enjeu, qui, en ces temps de pandémie, gagne en acuité.Le texte en question tente de déterminer si une municipalité a le droit, légalement parlant, de refuser l’argent comptant comme mode de paiement des taxes municipales.Le cabinet Devichy, dans un statut Facebook datant de jeudi dernier, aborde la notion de « dommages » en droit québécois.Le cabinet se propose, plus spécifiquement, de déterminer comment cette notion est évaluée par les tribunaux.Le cabinet Dunton Rainville, dans un communiqué du 16 juin, a annoncé qu’il sera de nouveau commanditaire de l’événement Let’s Roll From Home.Organisé par le Centre de développement Donald Berman Yaldei, l’avocat Mea promis de participer à cette 9e édition.Dans sa boîte à outil en ligne, le cabinet Crochetière Pétrin met à la disposition du public des outils juridiques.Parmi ceux-ci, notons des modèles de lettres de dénonciation et de mise en demeure.Dans un article de mai dernier, l’avocate Meaborde les impacts de la COVID-19 sur l’industrie du divertissement.Elle tente de cerner les répercussions juridiques de la crise, en plus d’offrir quelques conseils pour aider les entreprises de ce milieu à tirer leur épingle du jeu.LE cabinet DS Avocats organise un webinaire, qui se tiendra le jeudi 18 juin, à 11 h.L’événement traitera de l’arbitrage international et de la notion de force majeure. L’événement sera animé par trois avocats de renom, soit MesLe cabinet Gascon & Associés, dans sa dernière publication Linkedin, a confirmé joindre les rangs Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes.À cette occasion, le cabinet espère réussir valoriser l'entrepreneuriat dans le secteur des services professionnels, ainsi que de contribuer à la relance économique du Québec.Le cabinet Handfield & associés semble suivre le domaine du droit de l’immigration de très près.Le cabinet a partagé récemment plusieurs articles de journaux, qui ont trait à ce domaine.Le 9 juin dernier, l’avocat-associé Mea coanimé un webinaire intitulé « La proposition concordataire : une alternative à la faillite ? ».Organisé par la Fondation du Barreau du Québec, avec le soutien de la CAIJ, cet événement a rassemblé près de 300 participants.L’avocat Mea rédigé un court billet de blogue sur le domaine de la copropriété, publié sur le site internet du cabinet LJT.Me Papineau, plus précisément, suggère des ressources et pistes de réflexion en vue de la rouverture des aires communes récréatives.En mai dernier, l’avocate Me, spécialisé dans le domaine du droit immobilier et dans le domaine des litiges civils et commerciaux, a rédigé un article sur le site internet du cabinet SBL.Son texte, intitulé « COVID-19 et louage ne font pas bon ménage! », envisage les impacts de la COVID-19 sur les locataires.Le cabinet TCJ a annoncé récemment le lancement du Sens de la connexion, un lieu de partage virtuel qui vise à mettre en relation entrepreneurs et acteurs des communautés d’affaires des diverses régions du Québec.Les premières séances de ce webinaire, d’un genre nouveau, disons-le, se tiendront les 18 et 19 juins prochains.Le cabinet Trivium, dans un récent statut Facebook, a souligné l’élection de, un stagiaire en droit, à la présidence de l’organisme Force Jeunesse.Élu il y a quelques semaines, M. Telles succède à des personnalités de premier plan, dont dont l'actuel ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,