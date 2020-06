Geneviève Favre-Savoie. Photo de courtoisie.

William Deneault. Photo de courtoisie.

Gabrielle Chaput. Photo de courtoisie.

Aurélia Vallette-Grisel. Photo de courtoisie.

Jade Poissant. Photo de courtoisie.

Rebecca Laporte-Duval. Photo de courtoisie.

Guillaume Bourbeau. Photo de courtoisie.

Camille Beaudry. Photo de courtoisie.

Tristan Brassard. Photo de courtoisie.

Dunton Rainville est en mode expansion.Résultat?Le cabinet a recruté onze étudiants en droit et stagiaires, depuis le début de l’année, soit :En poste aux bureaux du cabinet, ils ont l’occasion de côtoyer les professionnels de Dunton Rainville, qui les aident à poursuivent leur développement professionnel.Ci-dessous, des informations sur dix d’entre eux.Bachelière en droit de l’Université McGill, Geneviève Favre-Savoie a notamment travaillé à la Banque Nationale comme étudiante en droit.Ancienne VP interne de l’association des étudiants en droit commercial de McGill, elle a aussi oeuvré pour le Centre québécois du droit de l’environnement.Ancien de l’Université de Sherbrooke, William Deneault a débuté son stage en janvier dernier au sein de l’équipe de litige civil et commercial.Stagiaire à la Banque Laurentienne, M. Deneault a aussi effectué deux stages en droit au cabinet Dunton Rainville, entre 2017 et 2018.Stagiaire en droit depuis février dernier, Gabrielle Chaput a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2019.Elle est notamment une ancienne du Bureau d’information juridique, elle qui a oeuvré comme recherchiste en droit entre septembre 2018 et mai 2019.Ancienne de l’Université de Montréal, Mme Vallette-Grisel détient un double diplôme : un baccalauréat en droit, ainsi qu’une maîtrise en droit international.Elle s’est intéressé, dans le cadre de sa formation, au domaine des transactions commerciales internationales. Elle travaille à temps chez Dunton Rainville comme stagiaire depuis janvier dernier.Bachelière en droit de l’Université de Sherbrooke, détentrice d’une maîtrise en biologie générale, les intérêts de Jade Poissant se concentrent en droit de la santé, en droit familial et en protection de la jeunesse et droit des assurances.Stagiaire chez Dunton, elle a aussi travaillé comme auxiliaire d’enseignement, et a aidé les étudiants en droit à se familiariser avec les moteurs de recherche juridique.Julien Merleau-Bourassa détient une license en droit de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’un Juris Doctor de l’Université de Montréal.Stagiaire depuis mai dernier, M. Merleau-Bourassa a été attaché politique au Ministère de la Justice du Québec pendant plusieurs années.Étudiante en droit à l’Université Laval, Rebecca Laporte-Duval a débuté son stage estival chez Dunton Rainville en mai dernier.Ancienne sauveteuse, elle semble déterminée à relever ce nouveau défi professionnel.Bachelier en droit de l’Université de Sherbrooke (2017-2020), Guillaume Bourbeau travaille chez Dunton Rainville comme étudiant stagiaire depuis avril… 2019.Stagiaire de service juridique à la Ville de Sherbrooke, il a notamment participé à la 42e éditions du concours Pierre-Basile-Mignault.Bachelière en droit chez Dunton Rainville, Camille Beaudry a débuté sa formation à l’Université de Montréal en 2017.Il s’agit d’un second été chez Dunton pour Mme Beaudry. Après s’être concentrée en droit du travail (été 2019), elle travaillera cet été dans le domaine du droit corporatif.Mme Beaudry a aussi complété une technique juridique au Cégep régional de Lanaudière, entre 2014 et 2017.Bachelier en droit à l’Université de Montréal (2017-2020), Tristan Savard travaille chez Dunton Rainville comme étudiant stagiaire depuis mai 2018.M. Savard détient aussi un baccalauréat en politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.