Me Jeff Orenstein. Photo : CLG

Me Andrea Grass. Photo : CLG

Me Laurent Nahmiash. Photo : INF Avocats

Me Anthony Franceschini. Photo : INF Avocats

La jugede la Cour supérieure a autorisé dans un jugement le 5 mai dernier une action collective à l’encontre de Whirlpool au nom de tous les Québécois propriétaires de certains modèles de laveuses Whirlpool, Kenmore et Maytag fabriqués avant le 31 décembre 2018.Ces appareils auraient été affectés d'un vice de conception les empêchant de se nettoyer correctement et de prévenir l'accumulation de moisissures, de bactéries, et de mauvaises odeurs, allègue le demandeur,, représenté par Mesdu Groupe de droit des consommateurs.Les avocats de Whirlpool étaient Mesde INF Avocats.Une autre demande collective pour le même défaut technique des laveuses avait été déposé le 20 décembre 2009 et définitivement rejeté le 29 octobre 2015 au motif que la cause d'action personnelle du demandeur était prescrite. Les Défenderesses ont tenté en vain de faire rejeter cette demande sur la base de l'autorité de la chose jugée (res judicata) et pour abus de procédure, explique le cabinet Fasken dans un article.