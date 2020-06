Les panneaux de plexiglas installés dans les palais de justice ont coûté près d’un million au Québec. Photo: Radio-Canada.

Pour rouvrir les palais de justice, il faut protéger la santé des professionnels du droit et autres intervenants judiciaires. Ça passe par l’installation de grand panneaux de plexiglas à chaque comptoir pour les isoler des gouttelettes projetées pas les gens.Le prix en tout? 878 000 $, révèle TVA Nouvelles, qui a obtenu un document en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.Au palais de justice de Montréal, il en a coûté 129 845 $. À Longueuil, encore plus : 150 505 $, bien que le palais de justice soit plus petit. Saint-Jérôme, un total de 123 344 $, et pour Québec, 38 144 $.« Si ça donne un sentiment de sécurité à ceux qui sont plus craintifs et que la justice peut ainsi mieux rouler, alors tant mieux, on ne veut pas que quelqu’un tombe malade », a indiqué un avocat, expliquant qu’il s’agissait du prix à payer en raison de la pandémie.Pour certains autres professionnels de la justice, le ministère y a été « un peu fort » en en faisant « trop ». D’après eux, tous les panneaux de plexiglas ne sont pas nécessaires.« On ne va pas me faire croire que ça protège les avocats, alors qu’il y a du roulement dans la salle et qu’on s’assied tour à tour sur le même bureau sans être désinfecté », commente l’un d’eux sous le couvert de l’anonymat.D’autres estiment que cet argent aurait été mieux investi dans la protection des détenus.