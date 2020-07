Me Maude Fortin Massé. Photo : GBV

La famille GBV de Québec s'agrandit!L’avocate Mes’est en effet joint au cabinet en janvier dernier.Membre de l’équipe de droit commercial et corporatif, la Barreau 2018 a travaillé dans différents domaines connexes, comme le droit des valeurs mobilières, en financement et en droit du transport.Bachelière en droit à l’Université Laval (2017), Me Fortin Massé détient aussi un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. De cette façon, elle réussit à offrir une perspective pertinente à la clientèle d’affaires du cabinet GBV.Après avoir travaillé comme étudiante et stagiaire en droit chez Osler, Hoskin & Harcourt, Me Fortin Massé a oeuvré comme avocate chez Stein Monast entre juillet 2018 et janvier 2020.Elle a également travaillé comme Directrice de la conformité chez Lakeroad Asset Management à partir de septembre 2018, avant de rejoindre GBV avocat, il y a quelques mois.2018 fut définitivement une grosse année pour l’avocate. Elle a reçu, lors de cette année, l’hommage du Lieutenant-gouverneur, comme le rapportait Droit-inc. Cet hommage lui fut décerné à la suite de son assermentation comme avocate. Il reconnaît l’excellence de son parcours académique et de ses accomplissements professionnels, ainsi que ses engagements sociaux et communautaires.