Me Marie-Pier Baril. Photo : BCF

Me Simon Vincent. Photo : Bélanger Sauvé

Me Guy Bertrand. Photo : Guy Bertrand

Me Marc Beauchemin. Photo : De Grandpré Chait

Me Lisandre Bédard-Venne. Photo : Dunton Rainville

Me Tanneke Heersche. Photo : Fasken

Me Jean-François De Rico. Photo : Langlois

Me Luc Pariseau. Photo : Lavery

Me Sylvain Rigaud. Photo : Norton Rose Fulbright

Me Brian Thiessen. Photo : Osler

Me Axel Fournier. Photo : PFD Avocats

Me Jean-Philippe Savoie. Photo : RSS

Me David Ferland. Photo : Stein Monast

Me Geneviève Gagné. Photo : TCJ

Été ou non, les cabinets se tiennent occupés.Les nouvelles des bureaux de plusieurs cabinets le confirment.Le cabinet BCF a participé à une transaction importante, récemment.Le cabinet a représenté Congebec dans une transaction visant à racheter ses actions à des partenaires externes.L’équipe d’avocats en charge de ce dossier était dirigée par Me, et composée deL’avocat Me, membre du cabinet Bélanger Sauvé, est revenu en avril dernier sur l’un des arrêts les plus attendus de la Cour suprême : l’arrêt Vavilov.À la question « les municipalités devront-elles dorénavant fournir des motifs écrits pour toutes leurs décisions », le Barreau 2017 est catégorique. Il répond clairement « non ».Blakes met à jour son centre de COVID-19 régulièrement.Dans sa mise à jour quotidienne, le cabinet renseigne sur les décisions fédérales et provinciales sur la COVID-19. Deux fois par jour, à vrai dire, le cabinet publie dans son centre de ressources les nouvelles, annonces et lois susceptibles d’avoir un impact sur ses clients.Dans l’une de ses dernières publications Facebook, l’avocat Mea annoncé les noms des nouveaux membres de son mouvement Liberté-Nation.L’avocat, fervent indépendantiste, espère que le projet Liberté-Nation, une fois concrétisée, signifiera « la fin de la Province canadienne du Québec et la naissance de la République fédérale du Québec », comme l’écrit le Barreau 1962 sur Facebook.Le cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg a mis à jour jeudi dernier son Centre de ressources sur la COVID-19.Son centre offre des renseignements et des analyses sur une multitude de questions liées à la COVID-19, ainsi qu’à leurs incidences pour les entreprises.Deux avocats du cabinet De Grandpré Chait ont répondu à une question juridique technique, dernièrement : une municipalité peut-elle refuser un projet parfaitement conforme au règlement de zonage par le biais d'un PIIA?Les avocats en question sont les associés Mes, respectivement Barreau 1986 et Barreau 2009.L’avocate Mea rédigé un article, il y a deux semaines, qui relève du domaine du droit du travail, de l’emploi et de l’immigration. Son texte est paru sur le site du cabinet Dunton Rainville.Son article montre les recours légaux dont dispose un employeur face à un salarié qui userait abusivement de droit de porter plainte.L’institut Fasken a du nouveau pour vous.Elle a tenu, lundi dernier, un webinaire sur les principaux enjeux ESG de l’industrie minière. L’activité a été animée par les avocats-associés MesGowling WLG a annoncé une nouvelle association, dernièrement.Le cabinet, en effet, s’est associée à BDO Canada et à la Fondation canadienne de fiscalité, en vue de la rédaction et de la publication de la cinquième édition de Taxation of Private Corporations and Their Shareholders, une ressource prisée par des entreprises canadiennes.Plusieurs avocats du cabinet Langlois ont participé à la rédaction d’un article, vendredi dernier.Il s’agit de l’avocat-associé Me, de l’avocate-associée Me, de l’avocatet de l’avocateLeur texte offre notamment un aperçu des modifications qu'apportera le projet de loi 64 à la loi applicable au secteur privé.Trois avocats de Lavery ont rédigé un article dernièrement sur les impôts qui résultent d’une transaction particulière : la vente d’une entreprise.Le texte a été rédigé par l’avocat-associé Me, l’avocat-conseilet le stagiaireMcCarthy Tétrault a mis à jour, la semaine dernière, son Centre de relance COVID-19.Le cabinet a en effet ajouté un guide pour les chefs d’entreprises, pour aider à la poursuite de leurs activités commerciales.Miller Thomson s’est distingué, comme le confirme une annonce faite aujourd’hui même (30 juin), sur son site internet.Son groupe de Droit du travail et droit de l’emploi, en effet, est l’un des lauréats de l’édition 2020 des prix Canadian HR Reporter Readers’ Choice.Me, associé et coresponsable de l’équipe d’Insolvabilité et restructuration du cabinet Norton Rose Fulbright, a collaboré à un article du magazine Law.com.Il y discute de la décision Bluberi concernant les ententes de financement des litiges.Me, partenaire du groupe en Droit du travail et de l’emploi d’Osler, a été interviewé récemment par le Financial Post.L’article du Financial Post examine les défis auxquels les employeurs sont confrontés pour se préparer à ramener leurs employés au travail.Dans son dernier texte, l’avocat Merépond à une question qui, disons-le, en agace plusieurs.En effet, son article porte sur la gestion des déficits municipaux en période de pandémie, et offre des conseils pour éviter la contrainte du déficit zéro.L’avocate-associée et agente de marques Me, accompagnée de la stagiaire du Barreau, a rédigé un texte sur le site internet du cabinet ROBIC.L’article en question confirme que la réputation d’une marque de commerce équivaut à un actif qu’il convient de protéger.L’avocat en droit des assurances / litige, Me, revient sur sur la décision de la Cour d’appel du Québec sur l’affaire SNC-Lavalin inc. c. Deguise, 2020 QCCA 495.Considérant l’importance de cette décision pour l’industrie de la construction et pour le secteur de l’assurance, le cabinet a décidé de revenir sur des règles qui y sont illustrées.C’est chose faite, notamment, avec le dernier texte de Me Savoie.Les avocats-associés Mesont sorti leurs plumes, il y a quelques jours à peine.Dans leur dernier article, les Barreaux 1999 et 2002 examinent, comme l’indique leur titre, les droits et obligations des consommateurs et des exploitants de centres d’activités culturelles ou sportives, de loisirs ou de divertissements, ou de conditionnement physique, pendant et après la pandémie de COVID-19.L’avocate Mea publié un article, vendredi dernier, sur le site du cabinet TCJ.Son article revient sur le projet de loi 64, et questionne ses conséquences sur les droits et obligations des employeurs en matière de protection des données personnelles.