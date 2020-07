Me Marie-Ève Froment. Photo : BLG

Me Louis Gilmour. Photo : BLG

Me Andy Nagy. Photo : BLG

Borden Ladner Gervais a offert à ses trois stagiaires Mesetde devenir avocats à son bureau de Montréal, a annoncé le cabinet la semaine dernière sur Facebook.« BLG Montréal est fier d’annoncer que tous nos stagiaires actuels ont accepté de poursuivre leur carrière chez nous! Marie-Ève et Louis se joignent au groupe Règlement de différends alors qu’Andy Nagy pratiquera en droit commercial et en protection de la vie privée. »Voici ce que l’on sait au sujet des trois nouveaux avocats de BLG.Me Froment avait décroché un stage chez BLG au terme de la Course au stage 2019. Lors de son stage au sein du cabinet, la jeune avocate est allée à la cour, a assisté à des interrogatoires, a rédigé des articles et des procédures, et a fait de la recherche et de la formation.Avec brio, semble-t-il, puisque l’ancienne chargée des communications et chargée aux affaires externes de l’Association de Droit criminel de l’Université d’Ottawa joint les rangs des avocats de BLG dans son groupe Règlement de différends.Cet autre ancien de l’Université d’Ottawa sera le nouveau collègue de Me Froment au sein du groupe Règlement de différends de BLG.Lors de son stage, il s’est notamment rendu à la Cour supérieure, Cour du Québec et au Tribunal Administratif du Travail et a travaillé sur la recherche et la rédaction d’un mémoire d’appel.Aussi détenteur d’un certificat en administration des affaires de l’UQAM, il a contribué au journal de l’Université d’Ottawa Le Flagrant Délit lors de ses études en droit.Stagiaire chez BLG depuis mai 2019, le diplômé de McGill débutera sa carrière d’avocat en droit commercial et en protection de la vie privée. Me Nagy se spécialise plus précisément en cybersécurité, en technologies de l’information et en droit des sociétés.Très impliqué bénévolement, le Barreau 2020 a été vice-président de l’organisation Fier départ, et étudiant pro bono au sein de l’association Pro Bono Students Canada.Lors de ses études en droit à McGill, le nouvel avocat a aussi été membre de l’exécutif du Journal of Dispute Resolution de l’université.