Me Robert Polnicky, Barreau 1982. Photo : Site Web de Boro Frigon Gordon Jones

l’avocat de la défense, Me Pascal Jolicoeur. Photo : Site Web de Cliche Avocats

Me Julien Boulianne. Photo : Radio-Canada

La juge Isabelle Boillat. Photo : Twitter

Semaine après semaine, avocats et magistrats s’illustrent devant les tribunaux du Québec.Pour souligner leur travail, Droit-inc présente les bons coups de certains d’entre-eux.Place à notre tour d’horizon de faits divers…Le jugen’a pas mâché ses mots.Il a fermement déclaré coupable le comédien, mercredi dernier au palais de justice de Longueuil.« Les gestes étaient bien réels et ne prêtaient à aucune équivoque. Le plaignant a offert un témoignage franc, sincère, dépourvu de toute exagération », a-t-il affirmé selon TVA Nouvelles.« L’accusé, pour rassurer le plaignant et le mettre en confiance, lui a aussi dit: "Ça s’arrête là, il ne se passera plus rien". Cette déclaration de l’accusé permet de tirer l’inférence que le geste posé par l’accusé était à caractère sexuel », a-t-il ajouté d’après la chaîne d’information.Edgar Fruitier, 90 ans, a été reconnu coupable d’avoir attenté à trois reprises à la pudeur d’un adolescent. Les premiers gestes remontent à l’été 1974.Edgar Fruitier, qui a prêté sa voix au personnage de Mr Burns dans la série Les Simpsons, n’a pas témoigné pour sa défense. Il s’est plutôt exprimé par l’intermédiaire de son avocat, Me, Barreau 1982.Les observations sur la peine de l’accusé auront lieu le 9 octobre prochain.Le jugea récemment condamnéà une peine de prison de 14 mois, après que celui-ci ait plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle et de voies de fait en octobre 2019.« Il s’agit d’un viol, c’est clair, c’est ça qui est arrivé. L’agresseur a amené sa victime dans un guet-apens, prétextant qu’il voulait parler de son ami. Quant à la virginité de la victime, c’était même un objet de moquerie », a-t-il déclaré le 16 juillet dernier au palais de justice de Rouyn-Noranda, selon Le Citoyen.La procureure de la Couronne, Meréclamait une peine de détention allant de 16 mois à deux ans moins un jour, tandis que l’avocat de la défense, Mesuggérait une peine allant de 90 jours de détention discontinue à six mois de prison.Jérôme Inkel, 18 ans au moment des faits, a violé une jeune fille de 16 ans lors d’une soirée d’après-bal en juin 2017.« Une peine de 14 mois de prison est suffisante dans les circonstances. Cependant, elle n’effacera pas le mal causé à la victime, qui devra vivre avec les conséquences de l’acte », a affirmé le magistrat, toujours selon Le Citoyen., homme d’affaires accusé notamment de harcèlement criminel et de voies de fait, aurait-il la mèche courte?M. Ntetu s’est emporté contre le procureur de la Couronne, Me, en pleine séance de contre-interrogatoire, jeudi dernier.« J’ai fait le choix d’avoir une vie d’élite. (...) Il (Me Vallée) essaie de me peinturer dans le coin. Il ne trouve pas que je suis assez peinturé comme ça? », a-t-il suggéré en faisant allusion à sa couleur de peau, selon Le Quotidien.À maintes reprises, l’avocat de la défense, Me, a été contraint d’aviser et de calmer son client, tentant visiblement de le ramener à l’ordre.La juge, de la Cour du Québec, a d’ailleurs suggéré à Me Boulianne de demander une pause pour s’entretenir avec M. Ntetu et tenter de l’apaiser.Cette pause n’a pas empêché l’accusé, quelques minutes plus tard, de comparer la victime à une figurine d’un film d’horreur : « Chucky, la poupée qui parle et qui tue », toujours d’après Le Quotidien.Yves Ntetu retournera devant le tribunal le 28 septembre prochain, pour les plaidoiries de Mes Vallée et Boulianne. La juge Boillat devrait rendre sa décision le 1er octobre prochain.