Aucun argent n’est versé à votre famille. La banque est le propriétaire et bénéficiaire de la police d’assurance. Cela signifie que le produit de l’assurance va directement à la banque pour rembourser votre prêt hypothécaire, quel que soit le montant dû. La couverture diminue, mais pas vos paiements. Votre assurance rembourse donc le solde impayé de votre prêt hypothécaire, mais moins vous devez, plus le paiement est faible. Peu d’émissions ont lieu, de sorte que les propriétaires en bonne santé paient peut-être plus que nécessaire pour leur assurance. Pire encore, votre demande pourrait être refusée ultérieurement en raison de vos antécédents médicaux. Dans le cas d’une demande d’indemnisation importante, l’assureur peut être incité à enquêter de manière plus approfondie sur votre état de santé.

Rembourser une partie du prêt hypothécaire pour réduire les paiements mensuels.

Maximiser leurs comptes d’épargne-études.

Prendre des congés pour planifier les prochaines étapes de leur vie.

Votre travail acharné commence à porter ses fruits et votre carrière juridique à prendre forme.Les sacrifices que vous avez faits commencent à être payants et vos objectifs personnels pourraient inclure l’achat de la maison de vos rêves, vous marier et commencer une famille.C’est le moment d’imaginer tout ce qui est possible.Tandis que vous regardez vers l’avenir, demandez-vous ce que vous voulez construire et comment vous comptez le protéger, afin que vos proches bénéficient de la sécurité, du confort et de la tranquillité d’esprit si quelque chose vous arrivait.Croissance et protection vont de pair à mesure que votre patrimoine grandit, que vos revenus augmentent et que vous commencez à vous établir dans la communauté juridique. Comprendre vos options est laIl est possible que votre banque vous ait proposé une assurance lorsque vous avez souscrit votre prêt hypothécaire. Si vous l’avez accepté, vous savez que l’intégralité de votre solde dû sera désormais remboursée dans le cas tragique de votre décès. Vous trouverez un réconfort dans le fait que le moment est peut-être venu de réexaminer les avantages de cette couverture et d’en considérer les limitations et les inconvénients :L'assurance-vie temporaire et l'assurance-vie permanente telles que l’assurance-vie temporaire jusqu’à 80 ans et l’assurance-vie entière sont garanties de verser des prestations complètes à vos bénéficiaires. L’argent leur appartient et ils peuvent l’utiliser comme bon leur semble. Ils peuvent par exemple choisir de :Avec de l’argent en main, ils ont des options. C’est pourquoi de nombreuses personnes au début de leur vie et de leur carrière choisissent la flexibilité de l’assurance-vie plutôt que l’assurance prêt hypothécaire.Nous pouvons vous aider à décider. Contactez votre conseiller de la Financière des avocates et des avocats et explorez vos options pour protéger vos proches si quelque chose vous arrivait.