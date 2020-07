Rehan Staton verra bientôt son rêve se réaliser. Photo : Twitter

C’est une histoire digne d’un film de Disney.Celle de, un jeune homme ayant grandi à Bowie, au Maryland, dans une « extrême pauvreté », qui se rendra à l’automne sur les bancs d’école de l’école de droit d'Harvard – son rêve.Le jeune américain et son frère ont été élevés par leur père; leur mère les ayant abandonnés quand Rehan avait huit ans. Même si son père cumulait trois emplois, la famille a dû vivre dans des conditions parfois d’« extrême pauvreté », a-t-il confié au réseau américain NBC Rehan Staton a commencé à travailler comme éboueur pour aider son père à payer les factures, après l’école secondaire. Lorsqu’il a fait ses études à l’Université du Maryland, il ramassait les poubelles avant de se rendre à ses cours... parfois sans avoir le temps de prendre une douche.« Je m’assoyais à l’écart et j’essayais de ne pas trop déranger les autres avec mon odeur, ces jours-là », a-t-il raconté à NBC.Le jeune homme s’est d’ailleurs filmé, en compagnie de son frère et de son cousin, lorsqu’il a pris connaissance du courriel venant de Harvard, lui confirmant qu’il était accepté. Il a aussi été accepté dans plusieurs autres universités prestigieuses.Son histoire a fait le tour des médias aux États-Unis, si bien que l’acteur et producteura décidé de l’aider en payant une partie de ses frais de scolarité.« Je réponds au téléphone, et j’entends: “Allô, c’est Tyler Perry” », a-t-il raconté dans une nouvelle entrevue accordée hier à NBC « Et je dis: “Non… c’est une blague?” Et il me dit, carrément: “Je veux t’aider à payer tes frais de scolarité”. Mon coeur en entier s’est arrêté. C’était juste le plus beau moment de ma vie. »Une page Gofundme a aussi permis de ramasser près de 190 000$ américains pour lui venir en aide.