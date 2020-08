Sept stagiaires embauchés! Photos : Site Web de Stikeman Elliott

Les temps semblent moins sombres dans plusieurs cabinets de la métropole, alors que plusieurs d’entre eux font de nouveau l’annonce d’embauches depuis quelques semaines.C’est le cas de Stikeman Elliott, qui a recruté pas moins de sept avocats à son bureau de Montréal:et. Il ne s’agit toutefois pas de nouveaux visages, puisqu’ils ont tous été embauchés immédiatement après avoir effectué leur stage au sein de ce cabinet. Voici ce qu’on sait à propos de ces avocats fraîchement assermentés.Ce jeune avocat a été embauché en 2018 comme étudiant en droit. Il a notamment travaillé au bureau de Toronto de Stikeman pendant quelques temps.Me Frédéric Bolduc travaille au sein du groupe Emploi et travail du cabinet. Il a fait ses études en droit à l’Université de Montréal, après avoir étudié en journalisme à l’UQAM. En 2019, il a remporté le prix du Barreau de Montréal pour excellence en droit des affaires.Me Gabrielle Ross a aussi travaillé comme étudiante en droit à partir de 2018, chez Stikeman.Elle fait partie de l’équipe du droit des affaires. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, le financement d'entreprises, la gouvernance d'entreprise et les questions de conformité à la Loi sur les valeurs mobilières. Elle a étudié en droit à l’UQAM.Comme ses collègues, Me Nicolas Karsenti fait partie de l’équipe de Stikeman depuis 2018. Il y a travaillé comme étudiant en droit, avant d’y faire son stage.Le jeune avocat pratique en droit des affaires, et s’intéresse plus précisément à ce qui concerne le financement d'entreprises et les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.Il a fait ses études en droit à l’Université d’Ottawa, pendant lesquelles il a obtenu le premier prix du meilleur mémoire au concours de plaidoirie en droit international Philip C. Jessup (division canadienne).Me Catherine Vinette fait partie du groupe du droit des affaires. Elle y a travaillé comme étudiante, ainsi qu’au sein du groupe litige et règlement de différends. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions, le droit bancaire et le financement, le capital-investissement, les valeurs mobilières, la gouvernance d’entreprises et les marchés des capitaux.Elle a fait ses études en droit à l’Université de Montréal et à l’Université Laval, après des études en commerce international à Concordia.Ce jeune avocat a été recruté par Stikeman en 2017, comme étudiant. Il fait lui aussi partie de l’équipe du droit des affaires. Il a d’ailleurs été président de l’Association du droit des affaires de McGill, pendant ses études.La pratique de Me Mayoff est axée sur les fusions et acquisitions, le droit bancaire et le financement, le capital-investissement, les marchés des capitaux, et les fonds d’investissement et gestion des actifs.L’avocate en droit des affaires a été recrutée en 2018 comme étudiante. Auparavant, elle a aussi travaillé comme étudiante en droit chez Air Canada. Elle se spécialise en droit bancaire et financement, en immobilier, en fusions et acquisitions et en technologie.Pendant ses études en droit à l’Université de Montréal, Me Jessica Vona a été auxiliaire de recherche en droit de l’investissement international et a travaillé au laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal.Elle est aussi membre du comité des Jeunes alliés de Moisson Montréal, membre-bénévole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et elle s’implique depuis plusieurs années avec le comité Legal-IT du Jeune Barreau de Montréal.Elle parle couramment le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.Me Simon Plante fait lui aussi partie de l’équipe de Stikeman depuis 2018, et fait également partie de l’équipe du droit des affaires. Sa pratique est axée sur les marchés des capitaux, les fusions et acquisitions, les valeurs mobilières, la gouvernance d’entreprise et le développement et financement de projets.Au cours de ses études à l’Université Laval, il a notamment effectué un stage auprès du juge Claude Bouchard, à la Cour supérieure du Québec.