Pour une nouvelle semaine consécutive, Droit-inc vous présente les nouvelles des bureaux… en espérant, bien sûr, qu’elles vous aideront, à demeurer informés sur les actualités du centre-ville.En partenariat avec GDA Québec inc. et PwC, des membres du cabinet BCF ont participé à une séance d’informations sur le projet de Tramway de la Ville de Québec.Mesetont abordé le cheminement d’un processus d’expropriation ainsi que sur l'indemnité que pourraient potentiellement réclamer les propriétaires touchés par ces travaux.Cette semaine, Blakes publie un nouvel épisode de son balado Continuité sur le télétravail avec l’associée Meet l’avocate Mequi répondent à quelques grandes interrogations des employeurs québécois.L’associé Meet l’avocat Meont également décortiqué, dans la section Perspectives du cabinet, l’arrêt Séquestre de Media5 Corporation, un arrêt de la Cour d’appel qui infirme la décision de première instance et permet la nomination d’un séquestre.Trois professionnels de Davies ont été nommés à la liste des 40 ans et moins (« 40 & Under Hot List ») de Benchmark Litigation.Cette liste recense les jeunes avocats plaidants les plus remarquables au Canada.Parmi les trois professionnels, notons la présence de deux associés du bureau de Montréal : Meet MeLa troisième, Me, est associé du cabinet à Toronto.Fasken a été répertorié par le magazine Jeune Afrique, dans son classement sur les 100 avocats les plus influents d’Afrique francophone.Chaque année, Jeune Afrique émet un classement des avocats d’affaires, qui, au courant de l’année, se sont démarqués pour plusieurs raisons : le nombre d’interventions, la diversité géographique, la valeur financière en jeu ou encore la complexité des missions.Me, avocat au bureau de Montréal, s’est classé au 54e rang. Son collègue des bureaux de Fasken à Paris, Me, a obtenu le 17e rang.Meset, avocats associés, ont été admis comme Fellows de la Construction Lawyers Society of America, une association internationale regroupant sur invitation seulement des avocats en droit de la construction dont la compétence est particulièrement reconnue.Notons également, enfin, que les avocates associées au bureau de Montréal, Meset, ont été classées dans le palmarès 2020 Benchmark 40 and Under Hot List et Future Stars., à l’emploi de Lavery depuis 2017, a été nommé présidente du conseil d’administration de LOVE au Canada, un organisme à but non lucratif fondé à Montréal en 1994.Le cabinet semble soutenir fièrement la Barreau 2013 : « nous sommes tous derrière notre professionnelle Isabel Valenta », comme le confirme une publication de Lavery.LOVE offre une variété de programmes d’arts médiatiques, en plus d’aider les jeunes à risque de développer leur potentiel et leur leadership.Therrien Couture Joli-Cœur a confirmé son adhésion au Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes (RFSPI).Comme Delegatus, qui a également emboîté le pas, Therrien Couture Joli-Cœur espère de cette façon contribuer à la relance de l’économie québécoise.Le RFSPI est une association composée d’une centaine de firmes de propriété québécoise. Elle vise à encourager, favoriser et valoriser l’entrepreneuriat dans le domaine des services professionnels. Sur le portail internet du RFSPI, les entreprises peuvent rechercher et solliciter les conseils et services de firmes indépendantes.