Julius Grey a fait parvenir une mise en demeure au bureau de Jean-François Roberge. Photos : Site Web de la Coalition Avenir Québec et Radio-Canada

Le célèbre avocata fait parvenir une mise en demeure au bureau de, mercredi, rapporte Le Devoir Le document fait état du dilemme vécu par les familles qui ont des membres vulnérables à la COVID-19, et qui ne veulent pas renvoyer leurs enfants à l’école dans quelques semaines.« Les parents ne devraient pas être placés dans une situation où ils doivent faire un choix entre la sécurité de leur enfant ou son éducation », écrit l’éminent avocat spécialisé dans le domaine des droits de la personne.Selon lui, le plan actuel pour la rentrée, dévoilé en juin, contrevient au droit à la liberté et à la sécurité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.Me Grey rappelle également que le gouvernement a mis en place une exemption pour les enfants qui ont un système immunitaire compromis, mais pas pour leurs frères et soeurs ou pour ceux qui vivent avec des grands-parents plus fragiles, par exemple.Le groupe de parents voudrait que le gouvernement du Québec offre des cours à distance pour ceux qui le désirent, comme c’est le cas en Ontario., une ancienne avocate qui fait partie de ce groupe de requérants, a déploré devoir désinscrire ses enfants de l’école, si elle veut leur enseigner à la maison. Elle reçoit de l’aide de sa mère immunosupprimée pour garder ses trois enfants.« Nous, on ne prend pas de risque, a-t-elle confié au Devoir. Nous nous sommes déconfinés avec elle, seulement elle, et nous ne sommes pas prêts après cinq mois où on a fait si attention de simplement dire “on s’en fout, on s’en va tout le monde à l’école”. Non. »Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’a pas fait de commentaire pour l’instant.