Me Marc-Antoine Bigras. Photo : Site Web de Lavery

Me Frédéric Boivin Couillard. Photo : Site Web de Lavery

Me Laurence Clavet. Photo : Site Web de Lavery

Me Renaud Gravel. Photo : Site Web de Lavery

Me Emma-Sophie Hall. Photo : Site Web de Lavery

Me Étienne Laplante. Photo : Site Web de Lavery

Me Solveig Ménard-Castonguay. Photo : Site Web de Lavery

Me Louis Morin. Photo : Site Web de Lavery

Me Catherine Voyer. Photo : Site Web de Lavery

La pandémie ne semble pas avoir frappé trop durement Lavery, qui annonce avoir embauché neuf de ses stagiaires.Le cabinet a recruté en tant qu’avocats Meset. Six d’entre eux travailleront au bureau de Montréal, une à Québec et deux à Sherbrooke.Cet avocat spécialisé en droit constitutionnel et administratif est au bureau montréalais de Lavery depuis l’été 2018, alors qu’il avait été embauché comme étudiant.Me Bigras a également été stagiaire en droit à la Clinique juridique du Mile-End, ainsi que dans une clinique juridique des États-Unis.Avant d’entamer ses études en droit à l’Université de Montréal, Marc-Antoine Bigras a effectué un baccalauréat en histoire et un certificat en allemand, ce qui l’a mené en Allemagne et en Autriche pour étudier.Ce jeune avocat se joint au groupe du droit des affaires, au bureau de Montréal. Il exerce principalement dans les domaines du financement et des fusions et acquisitions, se spécialisant en gestion de fonds d’investissement.Me Boivin Couillard a fait ses études en droit à l’Université de Montréal. Il a aussi effectué un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance.Il a également complété les trois niveaux du programme CFA (chartered financial analyst), et pourra donc se voir attribuer prochainement ce titre, qui est la plus haute distinction du domaine de la finance.Faisant elle aussi partie du groupe du droit des affaires, au bureau de Montréal, l’avocate s’intéresse notamment à la propriété intellectuelle. Elle a aussi oeuvré en droit du travail et de l’emploi.Me Clavet a été stagiaire à la Clinique juridique du Mile End et a travaillé à titre d’étudiante chez P.E. Moreau (avant que Me Pierre Moreau ne joigne les rangs de Robinson Sheppard Shapiro).Avant d’étudier le droit à l’Université de Montréal, Laurence Clavet a aussi étudié en histoire et en communications. D’ailleurs, elle a travaillé dans un studio de postproduction et dans un théâtre montréalais. Elle est toujours co-directrice d’une compagnie de théâtre qu’elle a co-fondée, le Théâtre des Trompes.Le jeune avocat s’est joint à l’équipe de Lavery en 2018, en tant qu’étudiant. Il fait maintenant partie du groupe de litige et de règlement des différends, au bureau de Montréal.Auparavant, Me Gravel a effectué un stage en droit de la famille chez Collard et Eustace.Il a aussi été vice-président de la section montréalaise de Fier Départ/Start Proud, une organisation ayant comme objectif de faciliter le passage du milieu universitaire vers le milieu professionnel pour les étudiants et jeunes professionnels LGBTQ+.Pendant ses études en droit à l’UQAM, Renaud Gravel a été président du Comité de droit des affaires de l’université et a fait partie du comité exécutif de la section étudiante de l’Association du Barreau canadien. Il a aussi été auxiliaire d’enseignement.Membre de l’équipe de Lavery depuis 2018, alors qu’elle avait été embauchée comme étudiante, l’avocate fait maintenant partie du groupe du droit du travail et de l’emploi, au bureau de Montréal.Me Hall a été stagiaire au contentieux de l’entreprise Boralex, ainsi qu’à la Cour du Québec de Sherbrooke, auprès de la jugePendant ses études en droit à l’Université de Sherbrooke, elle s’est impliquée bénévolement au sein de différents comités et en tant qu’ambassadrice de la faculté de droit.Le jeune avocat, embauché par Lavery en 2019 comme étudiant, fait partie du groupe de fiscalité, au bureau de Montréal.Ayant un intérêt marqué pour les taxes à la consommation et les réorganisations corporatives, sa pratique est axée notamment sur la fiscalité des entreprises et des particuliers, en matière de planification et de règlement de différends avec les autorités fiscales.Il fait ses études en droit à l’UQAM, avec mention au Tableau d’honneur de la faculté en 2019.L’avocate s’est jointe à l’équipe de Lavery à titre d’étudiante en 2018. Elle oeuvre maintenant au sein du groupe de droit administratif, au bureau de Québec.Me Ménard-Castonguay a également été stagiaire à la Cour supérieure du Québec, auprès des jugeset. Elle a aussi oeuvré comme bénévole au sein du réseau national Pro Bono.Avant d’étudier le droit à l’Université de Montréal, elle a effectué un baccalauréat en science politique, concentration relations internationales et politiques étrangères.L’avocat fait partie du groupe de litige et de règlement de différends, au bureau de Sherbrooke. Il avait été embauché comme étudiant en 2018.Me Morin a aussi fait un stage au contentieux de l'entreprise Sandoz.Avant d’entreprendre des études en droit à l’Université de Sherbrooke, il a effectué un baccalauréat en études politiques appliquées.Ayant elle aussi été embauchée comme étudiante en 2018, l’avocate se joint au groupe de droit des affaires, au bureau de Sherbrooke.Auparavant, elle a fait un stage au bureau de Drummondville de Cain Lamarre. Elle a également effectué une activité clinique à la Cour du Québec de Sherbrooke, auprès de la jugeElle a fait ses études en droit à l’Université de Sherbrooke.Selon son site Internet, Lavery compte encore quatre autres stagiaires dans ses rangs