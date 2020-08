L’assurance vie est aussi un investissement.

Vues sous cet angle, les primes que vous payez ressemblent plus à une dépense qu’à un investissement.D’un autre côté, une police d’assurance qui prendra soin des membres de votre famille et de vos partenaires professionnels pourrait vous permettre de dépenser une plus grande partie de votre argent sans culpabilité, tandis que vous vieillissez et faites la transition vers la retraite.Vue sous cet angle, l’assurance vie constitue un excellent investissement, qui en vaut bien le coût. Voici pourquoi.« L’objectif de laisser un héritage substantiel à vos enfants, à un groupe confessionnel ou à votre organisme de bienfaisance préféré peut décourager de nombreuses personnes de puiser dans leur patrimoine et de profiter des récompenses de leur travail acharné », déclare, vice-président du marketing et de l’expérience client de la Financière des avocates et avocats. « C’est dommage, car l’utilisation stratégique d’une assurance vie peut vous permettre d’accéder à votre valeur nette patrimoniale de votre vivant, sachant que votre police d’assurance prendra soin de vos bénéficiaires. »Comme votre conseiller de la Financière des avocates et avocats peut vous l’expliquer, il existe de nombreuses façons de protéger votre famille et vos intérêts professionnels. La clé consiste à assembler une bonne combinaison de polices d’assurance vie. C’est la spécialité de nos conseillers.Plus vous êtes jeune, moins vous êtes susceptible d’avoir des actifs substantiels qui peuvent être transmis à vos enfants ou être utilisés pour rembourser vos dettes. En ce qui concerne les actifs que vous possédez, le coût de leur transmission peut éroder leur valeur (en raison de frais d’homologation et de droits de succession).C’est pourquoi vous devriez envisager une police d’assurance telle que l’assurance vie temporaire jusqu’à 80 ans de la Financière des avocates et avocats . Cette police d’assurance offre un moyen économique et fiscalement avantageux de protéger votre famille et d’assurer son bien-être financier. Un paiement garanti peut être utilisé pour :Si vous êtes un(e) praticien(ne) indépendant(e) ou membre d’un petit cabinet, un investissement en assurance vie comporte deux avantages immédiats :Une police d’assurance vie temporaire peut être cédée à un prêteur en garantie d’un prêt ou d’une marge de crédit. À votre décès, la compagnie d’assurance paierait le solde du prêt et le solde de la police d’assurance serait versé à vos bénéficiaires. Consultez votre conseiller de la Financière des avocates et avocats si vous prévoyez un besoin de financement pour votre cabinet. Il pourra vous aider à mettre en place une couverture adéquate et abordable.Si vous êtes associé(e) dans un cabinet d’avocats, vous avez probablement une convention de rachat de parts dans le cas du décès d’un associé. Une assurance vie peut vous aider à remplir les conditions de votre accord d’une manière simple et économique, vous permettant, ainsi qu’à vos associés restants, de vous concentrer sur votre cabinet.Quelle que soit votre situation, une assurance vie est un investissement et un des piliers majeurs de votre plan financier qui vous offre des davantage d’options financières de votre vivant tout en que vous garantissant un paiement à vos bénéficiaires à long terme.Si vous êtes prêt(e) à investir dans une couverture abordable ou si vous souhaitez réévaluer le montant ou le type de couverture dont vous avez besoin, communiquez dès aujourd’hui avec votre conseiller de la Financière des avocates et avocats