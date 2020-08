Me Harry H. Dikranian. Photo : Site Web de LRMM

Me Marianne Poliquin. Photo : Site Wen de RSS

L’été tire à sa fin, et les cabinets préparent leur rentrée.Pour vous aider à y voir plus clair, Droit-inc vous présente les meilleures nouvelles de bureaux de la dernière semaine.De quoi vous éclairer sur les bons coups de vos rivaux…Le traditionnel séminaire automnal de Blakes sera de retour à l’automne prochain. L’événement se tiendra en ligne, COVID-19 oblige…Plus précisément, l’événement prendra la forme d’une série de webdiffusions. Ces webinaires porteront sur le domaine du droit des régimes de retraite, des avantages sociaux et de la rémunération des hauts dirigeants.Ils auront lieu sur une base mensuelle.Cette semaine, Me, Barreau 2018, a été reconnu comme l’une des 20 principales personnalités féminines dans le domaine de la cybersécurité au Canada.Avocate du groupe Technologies émergentes au bureau de Montréal, Me Henri se spécialise en droit de la gouvernance des données personnelles et de la sécurité de l’information.Le cabinet a souligné cette nomination dans le cadre d’un événement virtuel, qui s’est tenu récemment.Dans le même ordre d’idée, notons que les associées de Fasken Mes, c.r. etont été reconnues parmi les 50 meilleures avocates plaidantes au Canada par l’édition 2020 de Benchmark Litigation.Le classement de Benchmark Litigation soulignent le travail d’avocates plaidantes qui ont récemment participé à des litiges d’envergure tout en réussissant à obtenir le respect de leurs pairs et le respect de leurs clients.Mea été élu président de la section anglaise du Barreau de Montréal.Associé chez LRMM, l’avocat est connu des siens pour avoir organisé pendant quatre années consécutives la Trial Practice Do’s and Don’ts, un événement populaire auprès de la section anglaise du Barreau de Montréal.Me Dikranian a terminé son Barreau en 1998. Il s’est joint à LRMM en 2016 à titre d’associé.Cette semaine, le cabinet McCarthy Tétrault a confirmé qu’il est en lice dans trois catégories des Americas Tax Awards 2020.Cet événement encourage les cabinets à se distinguer dans le domaine du droit fiscal. À cet égard, mentionnons que McCarthy pourrait remporter le prix du Cabinet canadien de l’année en droit fiscal.Le cabinet Miller Thomson a organisé cette semaine un webinaire sur la justice raciale au Canada, et sur le racisme contre les personnes noires et la profession juridique.L’événement a rassemblé des professionnels du droit noirs, qui ont parlé du racisme contre les personnes noires au sein du système et de la profession juridiques au Canada.Cet événement s’est tenu en collaboration avec Meet l’Association du Barreau canadien. Il a réuni, Barreau 2007, et, étudiant en droit chez Lavery.Mede McCarthy Tétrault a fait office de modérateur.ROBIC a récemment confirmé une série de formations virtuelles sur différents enjeux liés au domaine de la propriété intellectuelle et au droit des technologies.Ces conférences se tiendront à l’automne et à l’hiver prochain. Elles seront animées par plusieurs membres de l’équipe de formateurs du cabinet, dont : MesetLa première formation aura lieu le 9 septembre prochain et portera sur le virage numérique et la protection des renseignements personnels.Me, membre du groupe de Droit du travail et de l’emploi chez Robinson Sheppard Shapiro, a été admise au sein de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.L’ordre des conseillers est orienté vers le développement des connaissances et pratiques liées au domaine de la gestion du personnel.Me Poliquin s’est jointe à RRS en 2018, à titre d'étudiante en droit. Bachelière de l’Université Laval, elle a fait carrière pendant 15 ans comme entraîneuse professionnelle de natation artistique.Mea été nommée pour une quatrième année consécutive au palmarès des 50 meilleures avocates plaidantes au Canada de Benchmark Litigation.Barreau 2000, l’avocate est associée au sein du groupe Litige et règlement de différends du cabinet. Elle exerce principalement dans le domaine des litiges de valeurs mobilières, financières et des affaires.Elle est notamment présidente du comité Litiges commerciaux de la section nationale du droit des affaires de l’Association du Barreau canadien.