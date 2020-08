Me Paul Sabbagh. Photo : Site Web de Sabbagh & Associés

Le volume de dossiers des deux avocats chez Sabbagh & Associés a augmenté de 20 à 30 % durant la pandémie, révèle l’associé Me Paul Sabbagh; une hausse survenue avant même que les Québécois ne reçoivent leur avis de cotisation.Pourtant, les autres cabinets montréalais spécialisés en droit fiscal semblent en arracher, puisque qu’ils ne répondent pas au téléphone!Sabbagh & Associés reçoit en effet des appels « de gens en pleine panique parce qu’ils ont fait d’autres cabinets et personne ne répond, signale Me Sabbagh. Nous on répond, on est présents. »Un cabinet torontois en droit fiscal a même contacté Sabbagh & Associés parce que le cabinet montréalais avec qui ils faisaient auparavant affaire… n’est plus en affaires.« Il y a eu une panique à cause de la COVID-19, analyse Me Sabbagh. C’est sûr que quand on est 40 dans le cabinet qui se croisons dans des couloirs de un mètre, on peut bien ne pas vouloir aller au boulot! Nous sommes deux et nos couloirs sont de quatre mètres, alors vous savez, on ne panique pas. »Me Sabbagh ne s’en cache pas : il aimerait beaucoup que plusieurs autres cabinets en droit fiscal ferment leurs portes.« J’espère ardemment qu’ils vont fermer! s’exclame l’associé. À 28 000 avocats, s’il y en a 5 000 qui peuvent faire faillite, je vais être heureux! Je ne plaisante pas, je suis très sincère. Le barreau nous a tous tiré dans le pied en faisant graduer des avocats à un rythme effréné qui n’a pas de sens »Le Barreau 1987 souligne qu’au début de sa carrière, il n’y avait que 11 000 avocats au Québec, « et on gagnait tous notre vie ». Maintenant, « le Québec a augmenté d’un million et demi de population et nous sommes plus que le double d’avocats ».« C’est grotesque! s’emporte Me Sabbagh. Le collège des médecins protège bien plus les médecins que le barreau ne protège les avocats! »Il reste que le cabinet Sabbagh & Associés tire bien son épingle du jeu en droit fiscal, et même en pleine pandémie. Quel est donc leur secret?La rationalisation des coûts.Le cabinet maintient ses opérations avec « ce qui est nécessaire et utile pour servir adéquatement le client », explique l’associé Me Sabbagh, qui se décrit lui-même comme un entrepreneur en droit.« Est-ce que c’est une nouvelle que la moitié des avocats ne sont pas des gens d’affaires? demande l’avocat. Moi, j’ai une maîtrise en administration des affaires et je fais de la fiscalité depuis toujours! Alors la rationalisation des dépenses, c’est quelque chose qui est constant. »Les deux associés Mes Paul Sabbagh etfont en outre appel à des avocats pigistes, des « avocats fantômes », pour écouler le trop-plein de travail. Une façon de procéder qui date bien avant de la COVID-19.« J’ai fait appel toute ma carrière à des avocats qui ne voulaient pas avoir de cabinet et qui travaillaient comme avocats fantômes », souligne le Barreau 1987.Le cabinet n’en est pas un à gros volume non plus. Les avocats choisissent leurs clients avec soin, et « les dossiers boiteux », ils ne les prennent pas. Sabbagh et Associés, c’est un petit cabinet : moins de frais d’opération, et des clients « qui paient bien ».Si la clientèle en droit fiscal n’avait auparavant pas le temps de se pencher sur la rationalisation de ses propres dépenses, elle l’a maintenant avec la pandémie. Me Sabbagh croit que la hausse de dossiers de son cabinet vient en partie de là.« Ils sont plus attentifs. Alors qu'avant ils étaient pris dans le tourbillon quotidien, maintenant qu’ils sont chez eux, ils se disent : “Coudon, j’ai de la difficulté, je vais voir combien il me reste à la fin de l'année, combien je donne, et à qui”. Alors cet aspect-là a fait prendre conscience aux gens que peut-être si j'ai du temps à mettre à regarder mes impôts, mes revenus, mes coûts, si je peux ne pas donner 3000 $ à l’État, tant mieux! »Le souci des Québécois face à leurs dépenses en pandémie pourrait bien sauver les cabinets en droit fiscal… en autant qu’ils décrochent le téléphone.