Johanne Savard. Photo : Radio-Canada

MeMe Savard vient tout juste de quitter ses fonctions d’ombudsman de Montréal, qu’elle a été la toute première à occuper… et ce pendant 17 ans! La Ville de Montréal avait alors tenu « à souligner le travail exceptionnel accompli par Me Savard et son équipe depuis la création de ce bureau reconnu pour sa rigueur, son professionnalisme, sa ténacité et son efficacité ».Le Barreau 1980 a même été la première ombudsman municipale au Canada, elle qui décrit pourtant sa carrière « comme un long fleuve tranquille », souligne Me Beauchesne.L’ancienne de l'Université de Montréal a été embauchée chez Ogilvy Renault (aujourd’hui Norton Rose Fulbright) après le stage qu’elle y a effectué en 1980. Me Savard travaillera au sein du cabinet pendant 17 ans à titre d’avocate, puis d’associée, avant de se joindre à Desjardins Ducharme où elle a pris le poste de chef du secteur du droit du travail et de l’emploi... et membre du conseil d’administration.Même dans un contexte litigieux Me Savard a toujours conservé son humanité.« Pour être un bon avocat, il faut à la fois faire preuve de beaucoup de rigueur et de bienveillance, estime l’avocate. Il faut aussi toujours garder en tête les impacts que nos décisions peuvent avoir sur notre prochain », écrit Mesur le site du Barreau de Montréal.Lors de ses quatre mandats en tant qu’ombudsman de la Ville de Montréal, Me Savard a notamment convaincu la Ville de limiter l’accès aux dossiers d’accusation criminelle de la Cour municipale quand une personne a été acquittée ou que les procédures la visant ont été abandonnées, permettant ainsi à des citoyens reconnue non coupable à se trouver un travail plus facilement.Me Savard s’est en outre énormément impliquée pour les droits et l’inclusion des personnes atteintes d’un handicap. Elle souhaite maintenant passer plus de temps avec sa famille.