Me John Murphy a même rajouté à son engagement. Photos : Sites Web de GLB et de BlackNorth Initiative

Blakes, BLG, Davies, Dentons, Fasken, Gowling WLG, McCarthy Tétrault, Osler, Torys, tous ont signé l’engagement du « BlackNorth Initiative Law Firm Pledge », du Conseil canadien des chefs d'entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs.Ces cabinets s’engagent ainsi à s’élever contre le racisme envers les Noirs, et contre les formes de racisme structurel au sein du milieu juridique.Si BLG a signé l’initiative, indique le cabinet dans un communiqué, « c’est en raison de notre volonté, à titre individuel et collectif, d’atteindre les objectifs fixés dans le document et de passer à l’action en appliquant ces mesures concrètes et mesurables afin que s’opèrent des changements significatifs ».BLG s’est d’ailleurs étendu sur son engagement à mettre fin au racisme dans une lettre de son associé directeur national et chef de la direction Me« Nous savons qu'une véritable diversité a un impact positif sur l'économie car elle améliore les performances des entreprises, stimule la croissance et renforce l'engagement des employés. En d'autres termes, les organisations dont les équipes sont vraiment diverses ont de meilleures performances. »Voici les engagements qu’ont pris les cabinets pour mettre fin au racisme dans les professions juridiques :1. En collaboration avec l'Initiative BlackNorth, nous intensifierons nos efforts pour que nos lieux de travail soient des lieux de confiance où l'on peut avoir des conversations complexes et parfois difficiles sur le racisme systémique envers les Noirs et pour qu'il n'y ait pas de barrières qui empêchent les employés noirs de progresser au sein de l'entreprise.2. En collaboration avec l'Initiative BlackNorth, nous mettrons en œuvre ou développerons les préjugés inconscients et l'éducation antiraciste.3. Nous partagerons les meilleures pratiques - et celles qui ont échoué.4. Nous allons créer et partager des plans stratégiques d'inclusion et de diversité avec notre conseil d'administration.5. Nous utiliserons nos ressources pour travailler avec les membres de la communauté noire, conformément à l'Initiative BlackNorth.6. Nous engagerons le cadre de gouvernance d'entreprise du Canada.7. Nous travaillerons avec les parties prenantes de la communauté juridique.8. Nous créerons les conditions du succès.