Me Pierre E. Moreau. Photo : Site Web de Robinson Sheppard Shapiro

Grosse prise pour Robinson Sheppard Shapiro : le cabinet vient de recruter comme associé Me, un avocat spécialisé en droit du travail, qui oeuvrait à son compte depuis dix ans.« Pierre a une expérience reconnue des situations litigieuses tout en agissant fréquemment à titre préventif », a affirmé, qui dirige le groupe de Droit du travail et de l’emploi de RSS, dans un communiqué publié sur le site du cabinet.« Ses publications sont fréquemment citées par les tribunaux, ce qui démontre la richesse de sa capacité analytique, a-t-il ajouté. Il agira à la fois comme conseiller auprès de la clientèle et comme mentor pour nos jeunes avocats. Nous sommes fiers d’avoir pu le recruter. »Me Moreau est spécialisé en relations de travail, autant celles régies par le droit québécois que le droit fédéral.Il a enseigné plusieurs cours au département de sciences juridiques et à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.Il a également enseigné le droit du travail et de l’emploi à l’École du Barreau du Québec, entre 2006 et 2014.Auparavant, il a travaillé pendant 23 ans pour Rivest Schmidt, un cabinet spécialisé en droit du travail du salarié. Il avait quitté ce cabinet en 2010 pour lancer sa propre boîte, P.E. Moreau Avocat.Pierre E. Moreau a reçu le prix Jules-Deschênes de l’Association du Barreau canadien en 2012. Depuis 2013, il est fellow au College of Labor and Employment Lawyers , une association professionnelle à but non lucratif basée aux États-Unis. Il est également reconnu comme expert du droit du travail et de l’emploi par Lexpert