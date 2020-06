Me Geneviève Goulet. Photo : RSS.

Me Patrick Beauchemin. Photo : Morency.

Les cabinets Robinson Sheppard Shapiro et Morency à Québec et à Montréal abandonnent la course au stage, en espérant recevoir les candidats en personne lors de la prochaine en 2021.La course au stage aura lieu exceptionnellement en mode virtuel en août prochain, ce qui ne permet pas au cabinet Robinson Sheppard Shapiro de « communiquer notre culture et ainsi retenir les candidats qui partagent nos valeurs et deviennent immédiatement membres à part entière de la famille RSS », mentionne le cabinet sur sa page Facebook.« Notre processus est beaucoup basé sur les rencontres en personne, et la meilleure façon pour nous de communiquer nos valeurs et d’identifier les étudiants qui vont partager nos valeurs et faire partie de notre équipe à long terme, eh bien c’est les rencontres en personne », explique Me, qui se charge de la course au stage pour RSS.« Ce n’est que partie remise », avance toutefois l’associée. RSS s’est en effet engagé auprès des candidats retenus pour une entrevue à les rencontrer « dès qu’on pourra, et au plus tard pour la course au stage en 2021 ».Le cabinet Morency préfère aussi « rencontrer physiquement les étudiants » à Montréal et à Québec, indique l’associé du bureau de Québec Me, et ce au risque de perdre des candidats au profit des autres cabinets toujours dans la course.« On est convaincus qu'il va rester un lot assez impressionnant de très bons étudiants de 3e année qui vont être disponibles en 2022 », poursuit l’associé, qui souligne que Morency a toujours besoin de « compléter (son) équipe de stagiaires pour les années à venir ».En plus de Robinson Sheppard Shapiro et Morency, les cabinets De Grandpré Chait et Gagné Letarte à Québec ont choisi eux aussi de se retirer de la course au stage cette année Annulée au mois de mars et repoussée en août , la course sera pour la première fois entièrement virtuelle, et les appels pour planifier les nouvelles entrevues débuteront dès le 6 juillet pour Montréal et Québec.